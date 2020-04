De Zlatan Ibrahimovic à John Stones

De nombreux managers doivent envier Pep Guardiola, qui a eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs joueurs de tous les temps.

Cela ne veut pas dire qu’il ne le mérite pas. Il fait définitivement comme il est l’un des meilleurs managers de tous les temps.

Guardiola a connu un énorme succès partout où il est allé en tant que manager

Mais peu importe à quel point vous êtes un bon manager, personne n’est à l’abri d’une mauvaise signature.

talkSPORT.com a créé un XI de mauvaises signatures pendant les jours de Guardiola gérant Barcelone et Manchester City, dont il est actuellement en charge.

Notez que nous n’avons inclus aucun joueur de l’époque où il était patron du Bayern Munich, ce qui témoigne de lui et des pouvoirs qui sont au club allemand.

Gardien: Jose Manuel Pinto

Il peut sembler difficile de mettre un gardien de but qui a remporté le trophée Zamora – une récompense qui revient à un gardien avec le plus faible ratio buts / match en Espagne – mais cela est arrivé lorsque Pinto était au Celta Vigo.

Il a été signé sur un accord permanent par le Barça quelques semaines après la nomination de Guardiola en mai 2008.

Le temps de Pinto sur le terrain était limité car il était le choix n ° 2 de son séjour de six ans au Camp Nou en tant que doublon de Victor Valdes.

Pinto a trois titres en Liga, deux Copa del Reys et deux médailles de vainqueurs de la Ligue des champions à son actif, mais le Barça aurait probablement pu réaliser tout cela sans lui.

Pinto était un gardien compétent mais était largement limité à jouer dans des compétitions de coupe au Barca

Défenseur central: John Stones

Vous pouvez vous demander comment un joueur de 50 millions de livres sterling qui a remporté cinq trophées majeurs à Man City pourrait être nommé dans ce XI, mais Stones n’a en fait pas été au cœur du succès du club.

En 2017/18, il n’a disputé que 18 matches de Premier League, bien que la plupart de cela soit dû à une blessure. Il était apte à jouer la finale de la Coupe Carabao mais Guardiola a choisi de jouer à la place Vincent Kompany et Nicolas Otamendi à l’arrière.

Les Stones sujets aux erreurs ont fait plus d’apparitions dans la ligue la saison dernière, mais n’ont commencé qu’un des huit derniers matches de City – clairement pas de confiance pendant la phase de rodage alors que City a envoyé Liverpool au poste.

Cependant, Stones a eu une chance en finale de la Coupe Carabao le mois dernier et bien que City ait battu Aston Villa 2-1, le défenseur ne regardera pas le match avec tendresse car il était responsable du but de Villa en trébuchant sur ses propres pieds lorsqu’il traitait avec une longue balle de routine.

Vous vous demandez combien de chances de plus Stones aura à City

Défenseur central: Martin Caceres

L’Uruguayen a connu une très bonne carrière mais son séjour à Barcelone s’est déroulé sans incident malgré son triplé en 2008/09.

Il est arrivé au Camp Nou pour un peu moins de 15 millions de livres sterling en juin 2008, mais n’a fait que 13 apparitions en Liga, dont huit au départ.

Caceres a été prêté à la Juventus un an après avoir rejoint le Barça, puis Séville et il a finalement rejoint les géants italiens de manière permanente en 2012, où il s’est beaucoup mieux amusé.

. – Contributeur

Caceres ne se souvient pas vraiment de son temps à Barcelone

Défenseur central: Dmytro Chygrynskiy

Faites attention car cela pourrait apparaître dans un futur quiz de pub. Chygrynskiy est le premier et, à ce jour, le seul Ukrainien à jouer pour Barcelone.

Il y avait de grands espoirs pour le défenseur central quand il s’est joint à l’été pour 22,5 millions de livres sterling, ce qui était beaucoup d’argent à l’époque.

Mais Chygrynskiy a eu du mal à s’adapter à une nouvelle façon de jouer et n’a pas pu pénétrer dans l’équipe du Barça où il était face à des goûts de Carles Puyol et Gerard Pique.

Ainsi, un an après son contrat de cinq ans, Chygrynskiy a quitté le Barça pour retourner au Shakhtar Donetsk dans son pays natal. Il joue maintenant pour l’AEK Athènes en Grèce.

Chygrynskiy n’a jamais semblé installé à Barcelone

Ailier droit: Danilo

Comme Stones, Danilo a remporté une quantité décente de trophées à Man City.

Cependant, le Brésilien faisait partie de la distribution de soutien du club, ne faisant que onze matches de championnat lors de sa deuxième et dernière saison au club.

City lui a payé 27 millions de livres sterling et bien que le marché soit très gonflé de nos jours, c’est toujours excessif pour un joueur de luxe.

Danilo a signé avec le Real Madrid et joue maintenant pour la Juventus

Ailier arrière gauche: Angelino

Il est peut-être trop tôt pour juger Angelino car nous ne l’avons vu que jouer pour City ce trimestre, mais il a regardé un peu hors de sa profondeur en Premier League.

Angelino a été re-signé par City l’été dernier un an après l’avoir laissé rejoindre le club néerlandais du PSV Eindhoven où il a bien joué. Il a également eu des périodes de prêt productives au New York City FC, à Majorque et au NAC Breda.

Il est maintenant prêté au RB Leipzig et impressionne à nouveau, mais il restera à savoir s’il peut le couper en Angleterre.

. – Contributeur

Angelino passe actuellement la deuxième moitié de la saison en prêt au RB Leipzig

Milieu défensif: Douglas Luiz

Vous connaissez probablement Luiz, qui joue actuellement pour Aston Villa. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il a été signé par Man City en juillet 2017.

Cela allait toujours être difficile pour le Brésilien de pénétrer dans un milieu de terrain qui a Fernandinho, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne et David Silva, alors Luiz a passé deux saisons en prêt à Gérone avant de signer pour Villa l’été dernier.

Un gaspillage de 10 M £ franchement…

. – Contributeur

Le plus d’action que Luiz a vu à Man City est survenu lors des matchs amicaux de pré-saison

Milieu central: Alexander Hleb

Un déménagement à Barcelone est censé améliorer sa carrière mais dans le cas de Hleb, il a conduit à une lourde chute de grâce.

L’international biélorusse a quitté Arsenal en juin 2008 pour plus de 15 millions de livres sterling et a reçu les médailles des vainqueurs au cours de cette célèbre saison de triplé.

Mais Hleb n’a guère participé au succès du Barça, faisant 36 apparitions en quatre ans en tant que joueur du club de Catalogne.

Hleb a tenté de reconstruire sa carrière avec des périodes de prêt à Stuttgart, Birmingham et Wolfsburg, mais rien ne s’est jamais concrétisé et il a finalement terminé ses journées de jeu de manière modeste au club biélorusse Isloch Minsk Raion.

Hleb a admis plus tard qu’il “n’aurait jamais dû quitter Arsenal”

Milieu central: Ibrahim Afellay

Personne ne peut emporter les médailles des vainqueurs de la Liga, de la Copa del Rey et de la Ligue des champions à Afellay, mais il saura au fond que sa contribution au succès de Barcelone était minuscule.

Afellay est arrivé en 2010 et faisait sans doute partie de la plus grande équipe à avoir jamais joué avec des joueurs comme Lionel Messi, David Villa, Andres Iniesta et Xavi dans leurs rangs.

Il n’est donc pas surprenant que l’international néerlandais n’ait pas pu s’établir. Afellay n’a fait que 35 apparitions au cours de ses cinq années en tant que joueur de Barcelone, beaucoup d’entre eux venant du banc.

Il a eu des périodes de prêt à Schalke et Olympiakos pendant son séjour à Barcelone avant de rejoindre Stoke de façon permanente en 2015. Comment la puissante chute…

Afellay était vraiment un joueur d’équipe à Barcelone

Attaquant: Nolito

L’Espagnol a été l’une des premières recrues de Guardiola à Man City et a fait un bon début de vie en Angleterre, marquant deux buts lors de sa deuxième apparition en Premier League.

Mais la forme de Nolito a disparu après cela, marquant seulement deux autres buts en championnat en 2016/17.

À la fin de la campagne, il avait même du mal à se qualifier pour la journée et a été rapidement vendu à Séville en juillet 2017 avec une perte de 11 millions de livres pour City.

Nolito semblait perdu à City

Attaquant: Zlatan Ibrahimovic

Marquer 22 buts en 46 matches est un bon effort pour tout attaquant, mais le temps d’Ibrahimovic à Barcelone restera dans les mémoires pour sa relation glaciale avec Guardiola.

Le Suédois a rejoint le Barça en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un accord d’échange pour Samuel Eto’o à l’été 2009. Il semble cependant que Guardiola n’ait jamais pris Ibrahimovic, qui tenait à sang plus de jeunes qui ont joué à Barcelone, tout en donner Lionel Messi a un plus grand impact sur les matchs.

Il était en difficulté car il ne s’intégrait pas à ce système et lui et le manager ne se sont jamais mis d’accord avec l’attaquant déçu d’être «utilisé comme une Fiat» lorsque le Barça «a acheté une Ferrari».

La saison 2009/10 a été un épisode très désolé et si les deux sont restés, cela aurait pu conduire au chaos dans le camp du Barça. Ibrahimovic a rejoint l’AC Milan en prêt la saison suivante et a officiellement quitté le Barça en 2011, n’ayant jamais montré toute l’étendue de ses capacités en Espagne.

Ibrahimovic s’est exprimé à plusieurs reprises sur son séjour à Barcelone tandis que Guardiola est resté largement silencieux sur la question.

Ibrahimovic est sans doute la pire signature de Guardiola car les choses devraient aller tellement mieux

Et ci-dessous, vous pouvez voir le cauchemar de Guardiola XI. Heureusement pour lui, il y a eu beaucoup plus de bonnes signatures.

Guardiola n’a pas pu tirer le meilleur parti de ces joueurs

