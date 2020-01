De’Aaron Fox a raté le jeu des lancers francs n’aurait pas dû compter

Je ne veux pas pleuvoir sur le défilé de qui que ce soit ici, mais ça n’a pas d’importance! De’Aaron Fox a réussi l’un des plus grands jeux de lancer-pour-un-coup franc délibérément manqués de l’histoire de la NBA, et l’appel a été maintenu. Il restera donc dans le livre des records et mettra en valeur les bobines pour toujours.

Mais! Il semble que cela n’aurait pas dû compter.

Les Kings de Sacramento ont perdu 119-117 contre les Timberwolves du Minnesota avec 4,7 secondes à jouer et Fox sur la ligne des lancers francs. D’une manière ou d’une autre, il a parfaitement rebondi sur sa tentative et s’est allongé dans le rebond. Les Kings finiraient par gagner en prolongation, 133-129.

Cependant, certains fans de la NBA ont souligné que son pied était au-dessus de la ligne des lancers francs avant que le ballon ne touche la jante:

Les règles de la NBA stipulent ce qui suit:

Le tireur de lancer franc ne peut pas enjamber le plan de la ligne de lancer franc jusqu’à ce que le ballon touche l’anneau du panier, le panneau ou la fin du lancer franc.

Alors pourquoi Ryan Saunders ne l’a-t-il pas contesté? Il a essayé. De The Athletic:

Saunders a déclaré qu’il avait tenté de contester si Fox était entré trop tôt dans la voie, mais les responsables lui ont dit que ce n’était pas une pièce révisable.

.