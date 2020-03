DeAndre Hopkins répond au coach des Texans, Bill O’Brien

DeAndre Hopkins a répondu à l’entraîneur-chef des Texans de Houston, Bill O’Brien, mercredi matin, d’une manière que personne n’a vu venir.

Plus tôt dans la journée, l’ancien receveur de la NFL Michael Irvin est apparu sur Get Up d’ESPN et a relayé une histoire sur le traitement de Hopkins par O’Brien.

Essentiellement, selon Irvin, l’entraîneur-chef des Texans a comparé son receveur étoile à Aaron Hernandez en raison d’un problème avec lui et les mères de ses enfants.

Étant donné que Houston venait d’échanger Hopkins aux Cardinals de l’Arizona pour des pièces de rechange essentiellement, la mauvaise relation entre le joueur et l’entraîneur décrite par Irvin a soudainement mis tout sous un jour nouveau.

Peu de temps après que les commentaires d’Irvin soient devenus viraux, Hopkins est sorti et a tenté de diffuser la situation.

Cela est hors de proportion. Comme je l’ai déjà dit, j’ai apprécié et je suis fier de mon temps avec les Texans. J’ai le plus grand respect pour l’entraîneur O’Brien et cela ne changera pas. Maintenant, je suis prêt à jouer pour les Cardinals.

– Deandre Hopkins (@DeAndreHopkins) 18 mars 2020

«Cela est hors de proportion. Comme je l’ai déjà dit, j’ai apprécié et je suis fier de mon temps avec les Texans », a déclaré Hopkins.

«J’ai le plus grand respect pour l’entraîneur O’Brien et cela ne changera pas. Maintenant, je suis prêt à jouer pour les Cardinals. “

Bien que les efforts de Hopkins pour minimiser la situation soient admirables, tout ce gâchis semble toujours horrible pour O’Brien. Il vaudra la peine de surveiller si quelque chose vient réellement de tout ce gâchis en termes de ramifications pour l’entraîneur-chef des Texans.

En relation: Washington Redskins se prépare à faire du commerce pour Cam Newton