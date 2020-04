Début de l’accord entre Thèbes, Rubiales et CSD pour terminer la Ligue

Il existe déjà un principe d’accord entre la Ligue, la Fédération et la CSD afin que le football puisse revenir une fois la phase de désescalade de la crise des coronavirus commencée. Bien que toujours les dates sont inconnues, Tebas, Rubiales et Irene Lozano Ils sont parvenus à un principe d’accord ce samedi après huit heures de réunion secrète.

Ce samedi, une réunion a eu lieu entre la CSD, la Fédération royale espagnole de football et la Liga, au cours de laquelle les trois principaux acteurs du football de notre pays ont discuté de la crise des coronavirus avec un objectif clair: la fin de la Ligue.

Cette réunion de huit heures entre Irene Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas s’est terminée positivement, comme l’a rapporté le Conseil supérieur des sports dans un communiqué, saluant le ton constructif de l’entretien et le principe de l’accord qui y est conclu.

Ceci est la déclaration CSD

“Hier (samedi 18), une réunion entre le CSD, le RFEF et LaLiga s’est tenue au Palacio de Viana (Madrid) afin de remédier à la situation que la crise COVID a engendrée pour le football et les sports espagnols- 19.

Les participants – Irène Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas – ont parlé pendant plus de huit heures de manière ouverte et honnête. Toutes les parties ont été constructives.

Un accord de principe a été conclu, qui inclut les principaux aspects qui affectent le football espagnol dans le contexte de la crise sanitaire.

Le CSD tient à remercier tout particulièrement la Liga et la RFEF pour leur générosité et leur volonté de conclure des accords, ainsi que de continuer à travailler à court, moyen et long terme pour concevoir l’avenir du football espagnol après la pandémie. Il remercie également l’AAEE, l’UE et le ministère de la Coopération d’avoir accueilli cette importante réunion ».