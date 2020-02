Début de l’année noire au Can Barça

Pour le moment, 2020 est un véritable Cauchemar à Can Barça. La crise Messi-Abidal a été le dernier épisode de bêtises sans fin dans les environs du Football Club Barcelona, ​​qui laisse un personnel très touché et une directive presque condamnée.

9 janvier: défaite en Super Cup

Avec Ernesto Valverde toujours sur le banc de culé, l’équipe a affronté la nouvelle Super Coupe d’Espagne avec beaucoup d’enthousiasme pour remporter le titre et frapper la table. En demi-finale, il attendait l’Atlético de «Cholo» Simeone, une équipe émotionnellement brisée.

Barça, dans l’une de ses meilleures performances dans une grande partie de l’accident, Il a fini par céder le match après être allé 1-2 au-dessus du tableau de bord. Les bévues en défense ont permis à Atleti de vaincre, avec des buts de Morata en 81 ′ et Correa en 86 ′. Les Catalans étaient à bout de souffle et Valverde était au bord du précipice.

12 janvier: Luis Suarez fait une pause

Barcelone a annoncé par surprise que l’Uruguayen allait passer par la salle d’opération pour soigner ses problèmes de ménisque. Le faible temps a effrayé les fans: quatre mois hors du terrain. Le secrétaire technique a été contraint de couvrir le bas de Suarez avec la signature d’un attaquant … qui n’est jamais arrivé.

13 janvier: licenciement de Valverde

La défaite en Super Cup précipité l’adieu de l’entraîneur basque, très interrogé par ses échecs en Ligue des champions contre Rome et Liverpool. Ce qui semblait être une décision logique et passionnante a fini par devenir quelque chose de négatif.

L’arrivée de Quique Setién, applaudi par les supporters, n’a pas bien commencé du tout: le Barça a perdu la tête de la Ligue de Santander et les sentiments ne sont pas très positifs. La gestion du secrétariat technique pour lier le remplaçant de Valverde a été désastreuse: Les Culés ont sondé Xavi, Pochettino, Koeman … et Quique Setién est arrivé.

30 janvier: Love confirme que le Barça ne signera pas de «9»

Avec seulement Messi, Griezmann, Ansu Fati et J’ai tremblé Barcelone, a confirmé officiellement, par l’intermédiaire du directeur des relations institutionnelles Guillermo Amor, que le club ne signerait pas de remplaçant pour Luis Suarez sur le marché d’hiver.

Encore un échec d’une secrétaire technique qui n’a jamais été à la hauteur du club ou des joueurs. Comme avec l’entraîneur, ils ont sondé de nombreux joueurs: Lautaro, Bakambu, Insigne … et Rodrigo, qui était à Barcelone pour être un joueur de culé, mais Le Barça n’a pas atteint les prétentions économiques de Valence et le joueur n’est pas arrivé.

4 février: Dembélé fait ses adieux à la saison

Au cas où cela ne suffirait pas, le club officialise blessure très grave d’un Dembélé toujours puni pour ses blessures depuis son atterrissage à Barcelone. Des tests médicaux ont confirmé que les Français subissent une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral.

Il ne sera pas disponible au cours de cette saison. Le Barça peut ainsi rechercher un Substitut de ligue comme prévu par l’organisation.

4 février: Guerre Messi-Abidal

Le dernier à Can Barça était le conflit né d’un entretien avec Abidal. L’ancien joueur français, désormais responsable du secrétariat technique du club, a assuré aux microphones de Sport que «de nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillent dur»Avec Ernesto Valverde.

Ces mots ont beaucoup blessé le capitaine Leo Messi. L’Argentin, sur son compte Instagram officiel, a sévèrement répondu à son ancien partenaire: «Les responsables du domaine de la gestion du sport doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre en charge les décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms car sinon nous devenons sales pour tout le monde et nourrissons des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Le dernier d’un début d’année noir 2020 au Football Club Barcelona.