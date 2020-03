Début du match d’attente de la NBA

Une fois que le libre arbitre a pris une vie qui lui est propre, le calendrier est devenu le destin manifeste de la NBA. Tout était possible dans un monde où la ligue a suscité l’intérêt pendant son congé sabbatique d’été; si l’enthousiasme pouvait augmenter en juin et juillet sans qu’un seul jeu ne soit joué, alors pourquoi pas en août? Pourquoi pas en septembre? La diversion que James Naismith a imaginée pour occuper les écoliers pendant les mois d’hiver est devenue une entreprise toute l’année avec sa propre machine à contenu intégrée.

Mercredi, cette entreprise s’est arrêtée à contrecœur. COVID-19 est notre nouvelle réalité culturelle. Certaines équipes de la NBA ont fait des plans provisoires et intenables pour continuer à jouer à des jeux sans fans et sans assistance afin de ralentir la propagation du coronavirus. D’autres équipes n’ont pas été autorisées à organiser des matchs en vertu des mandats de leurs gouvernements locaux. Avant que le bureau de la ligue ne puisse entièrement trier tout l’incrémentalisme d’achoppement, Rudy Gobert – le centre All-NBA qui s’est moqué de la politique de santé recommandée – est devenu le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus. Juste avant le début du match Jazz-Thunder à Oklahoma City, les équipes ont été précipitées en quarantaine dans les vestiaires et le match a été brusquement annulé. En moins d’une heure, la NBA avait suspendu sa saison.

Cela laisse un vide sans précédent. Les arrêts précédents du calendrier de la NBA ont été annoncés par des événements dans le sport lui-même; le lock-out de 2011, par exemple, est intervenu après des mois de querelles sur les stipulations de la taxe de luxe et les fractionnements de la BRI, et des années d’anticipation avant cela. En revanche, les Jazz et Thunder se préparaient pour leur match lorsque Donnie Strack, le chef du personnel médical d’Oklahoma City, a couru par terre pour tout arrêter. Un match de la NBA déjà en cours s’est terminé, un autre a été annulé, et c’est tout. Les fans se sont précipités vers les sorties, le personnel de soutien a nettoyé ce qu’ils pouvaient et les lumières de la ligue se sont éteintes.

Il aurait fallu faire davantage pour se préparer à cette fatalité. Il est facile de dire cela maintenant, dans l’écho d’une arène vide, mais c’est aussi vrai maintenant qu’il y a des semaines. Beaucoup moins aurait pu être laissé au hasard. Au lieu de cela, la ligue et ses équipes ont adopté une approche entièrement réactive, bloquant jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Nous n’avons aucun moyen de savoir quand le prochain match de la NBA sera joué. Le sport est (ou était) l’un des derniers domaines de la vie publique avec une réelle finalité. À la fin de chaque match, il y a un gagnant. À la fin de chaque saison est un champion. Ce qui est important pour les deux, c’est la compréhension du moment où la fin arrivera, une prémisse qui donne à l’expérience entière sa structure. Il reflue et coule, mais toujours dans le cadre prudent de la NBA. Les rebondissements d’agents libres et le feuilleton à la testostérone créent l’illusion du chaos dans un monde ordonné. Le vrai chaos est le moment où une saison entière a été lancée dans les airs, alors que nous attendons tous de voir où elle atterrit.

Ce qui rend cette situation particulièrement désorientante, c’est l’ampleur de ce qui nous attend. Ce sont encore les premiers jours de l’infection aux États-Unis. Que faut-il exactement pour revenir à la vie – et à la NBA – comme d’habitude? Que pourrions-nous même considérer comme un niveau de risque acceptable lorsque chaque match rassemble des dizaines de milliers de personnes à proximité, mettant en danger certains des plus vulnérables d’entre nous? En tant que pays, nous accusons déjà un retard exaspérant dans les tests de dépistage du COVID-19, et nous sommes malheureusement insuffisants dans nos tentatives de triage. Lorsque la NBA réévalue l’état des choses dans 30 jours, nous ne sommes peut-être pas plus proches de l’endiguement et les implications sociales ne sont pas moins graves. Chaque événement annulé peut être retiré pour révéler les économies personnelles complexes sous-jacentes: un huissier, un travailleur des concessions, un préposé au stationnement. Lorsque la NBA est entrée en sommeil, elle a emporté une évasion précieuse pour les fans de basket-ball du monde entier. Pour ceux qui gardaient des arénas dans la ligue, cela leur a enlevé leur gagne-pain. Il y a déjà des promesses d’aide, mais la promesse d’un All-Star ou d’un propriétaire d’équipe ne fait que taire une anxiété indéfinie et fredonnante.

«À ce stade», a déclaré jeudi le commissaire de la NBA, Adam Silver, «nous attendons simplement.»

Il y a une machine tout autour de la NBA qui tournera entre-temps, broyant des engrenages en l’absence de sa destination. Nous ici à The Ringer en faisons partie; vous, en tant que lecteur, l’êtes aussi. Quels jours étranges ce sont pour nous tous, alors que nous sommes de plus en plus isolés les uns des autres et dépouillés de nos mécanismes d’adaptation. Le coronavirus avait déjà changé notre façon de faire notre travail et ce que nous faisons de nos mains. C’était dans nos têtes et dans nos maisons. Maintenant, c’est dans nos espaces les plus sacrés, nous gardant de ce que nous faisons pour nous débrouiller.

Ce qui se passe sur un terrain de la NBA est largement compris en termes d’héritage. Aucun sport ou ligue n’est plus orienté vers la façon dont le présent sera rappelé, au point que les stars d’aujourd’hui sont vues et discutées en grande partie rétrospectivement. Ce que LeBron James fait maintenant semble avoir moins d’importance que ce qu’il finira par représenter. C’est peut-être pourquoi je ne peux pas m’empêcher de me demander comment nous nous souviendrons de ce moment particulier de l’histoire de la ligue. C’est pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à où cela pourrait nous mener. Au niveau moléculaire, le coronavirus est un astérisque. Sa simple présence a remodelé nos vies et changé la NBA telle que nous la connaissons.