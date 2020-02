Débuts démocratiques sans cérémonie de Mike Bloomberg

Il y a trois mois, Mike Bloomberg a lancé sa campagne présidentielle. Bien qu’il ait culminé à 20% dans les derniers sondages nationaux, il n’a pas autant mobilisé les électeurs qu’il a revigoré les nombreux chroniqueurs éditoriaux qui souhaitent frustrer le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Curieusement, les boosters de Bloomberg l’imaginent en train d’éviscérer son compatriote new-yorkais Donald Trump lors des débats des élections générales. Mercredi, Bloomberg a à peine survécu à ses cinq premières minutes en prime time à côté du sénateur Elizabeth Warren du Massachusetts sur scène à Las Vegas. Warren a présenté Bloomberg en tant que milliardaire (à ne pas confondre, a-t-elle ajouté plus tard, avec Trump) “qui appelle les femmes” grosses grosses “et” lesbiennes au visage de cheval “.” L’ancien vice-président Joe Biden a décrit le NYPD “jetant près de 5 millions jeunes hommes noirs contre un mur »pendant le mandat de Bloomberg en tant que maire de New York. L’ancien maire de South Bend, Pete Buttigieg, a adopté une approche à deux oiseaux et à une pierre en critiquant Bloomberg et Sanders. “Nous ne devrions pas avoir à choisir entre un candidat qui veut brûler ce parti et un candidat qui veut racheter ce parti”, a-t-il averti. Pendant deux heures, Bloomberg se renfrogna. Il n’a pas diffusé les nombreux arguments contre lui autant qu’il a tweeté à travers eux avec des remarques préparées. Il a qualifié Sanders de «ridicule». Mais il n’a pas réussi à contrer les licenciements beaucoup plus élaborés et accablants venant de tout le monde.

Le neuvième débat de la primaire présidentielle démocrate était la première apparition de Bloomberg. (Il s’est qualifié pour le débat de mercredi après que le parti ait abaissé le seuil de donateur individuel requis pour la participation.) J’imagine qu’il les ignorerait tous si possible. Il n’a pas fait campagne autant qu’il a acheté des publicités. Sa campagne présidentielle, après avoir sauté les quatre premiers concours de nomination à l’échelle de l’État, ne persuade pas, ne mobilise pas ou ne se réconcilie pas tant qu’il espère dépenser plus et donc survivre à ses rivaux jusqu’à ce que l’impasse factionnelle du parti force sa nomination à la convention. Paradoxalement, Bloomberg défie le consensus post-Hillary Clinton du Parti démocrate plus que la plupart des autres candidats: Sanders offense certains modérés et Biden offense certains progressistes, mais Bloomberg offense tout le monde sur scène. Il y avait donc, pour une fois, une certaine unité partisane contre un candidat à la présidentielle autre que Trump.

Pour l’instant, Bloomberg ne peut qu’espérer que les 19,7 millions de téléspectateurs qui ont écouté le débat de mercredi portaient des yeux bandés et des bouchons d’oreille alors qu’ils étaient assis à deux chambres de l’écran. Il possède une société de médias d’information, y compris une division TV, et pourtant il semblait ne pas avoir la formation de base aux médias pour un tel événement. Il n’aurait pas pu sembler plus indifférent à répondre aux critiques, ni plus méprisant à évaluer la popularité de Sanders. Buttigieg et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar s’opposent à Sanders tout en essayant au moins de tenir compte de son programme et de sa popularité. Ils ont chacun incorporé des éléments de ses principes révolutionnaires dans leurs propres postures modérées. Mercredi, Buttigieg, Warren et Klobuchar ont assimilé à tour de rôle Sanders et Bloomberg comme des forces intrusives et déstabilisatrices qui menacent l’électeur démocrate moyen. “Mettons en avant quelqu’un qui est en fait un démocrate”, a déclaré Buttigieg.

L’avance croissante de Sanders dans les sondages nationaux laisse présager l’effondrement de Biden. Cela pourrait bien le positionner comme le véritable candidat de «l’unité» du parti: un politicien peu orthodoxe, peut-être, mais le seul candidat présidentiel à réunir une coalition large, diversifiée et excitable à partir d’une base par ailleurs nerveuse et fracturée. D’un autre côté, Bloomberg promet de dépenser sa fortune pour vaincre Trump – c’est sa grande idée. Bloomberg ne s’oppose pas seulement à Sanders dans les discussions sur les soins de santé universels ou l’impôt sur la fortune; il semble considérer le processus principal du parti comme son principal obstacle à la victoire aux élections générales. Bloomberg s’est approprié certaines propositions de Sanders, Warren et du représentant de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, et pourtant il semble en vouloir aux apports démocratiques qui le contraignent à le faire. Sanders contrarie les politiciens démocrates, mais il n’a jamais contrarié les circonscriptions démocrates aussi fortement que Bloomberg.

La candidature de Bloomberg semble destinée à s’effondrer sous le poids de son contraste avec Sanders. Le programme de Sanders peut revendiquer une continuité essentielle avec le New Deal de FDR, et il peut prétendre avoir revigoré le parti à son tour. Bloomberg ne peut que froncer les sourcils. Ses aspirations commencent et se terminent par sa propre élection, que le Parti démocrate soit damné.