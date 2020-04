Décès de Bernardino Lombao, ancien entraîneur d’Aznar et légende du sport espagnol

Bernardino Lombao, ancien athlète, ancien joueur de handball et entraîneur physique de basket-ball et d’athlétisme, est décédé à l’âge de 81 ans. Il était l’une des grandes figures du sport espagnol au cours des années 50 et 60, se démarquant en tant qu’athlète sur 400 mètres haies et en mode décathlon, et brillant en tant que joueur de handball, un sport où il portait les couleurs de Athlète de Madrid.

La nouvelle a été confirmée par Raúl Chapado, président de la Fédération espagnole d’athlétisme, sur son compte Twitter: «Set un illustre de notre sport est parti, athlète, entraîneur, pionnier et grand rêveur, M. Bernardino Lombao. Adieu mon ami! Vous avez aidé [email protected] pour réaliser vos rêves, où que vous soyez, vous faites sûrement un pin inversé. Tout notre amour et notre affection à la famille et aux amis. “

Après sa retraite, il s’est distingué comme entraîneur, entraînant des personnalités sportives nationales de la stature de Sagrario Aguado, ‘Pipe’ Areta, José Luis Martínez, Joaquín Sánchez, Icíar Martínez ou Rafael Blanquer, en plus de motiver le saut de Carlota Castrejana vers l’athlétisme à partir de le basketball. Il a également travaillé comme entraîneur physique dans la carrière de l’équipe espagnole de basket-ball. Cependant, ce qui l’a rendu le plus célèbre, c’est de devenir l’entraîneur physique de l’ancien président José María Aznar.

Il était également un vulgarisateur enthousiaste des sports et de l’Olympisme. Il a créé et présenté de nombreux programmes télévisés tels que «Goal 92», «Sports School» ou «The Olympic Dream» et a écrit de nombreux livres, tels que «Training the body, améliorant la vie».