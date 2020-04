Décès de Gisleno Medina, joueur historique de l’Atlante des années 70

Karla Torrijos

L’ancien footballeur uruguayen Gisleno Medina, qui s’est démarqué avec le club Atlante dans les années 1970, est décédé hier à l’âge de 78 ans à Cuernavaca, Morelos, d’une insuffisance rénale.

Après près de quatre ans de lutte contre le cancer du cerveau, qui a été diagnostiqué en juillet 2016 et l’a complètement retiré de toute activité, la santé de l’ancienne défense s’est détériorée ces derniers jours en raison d’une infection des voies urinaires.

Cette même condition a amené Medina à prendre sa retraite de footballeur dans les années 1970, quand il était membre du club de Zacatepec, car après une grave infection rénale, il a dû être hospitalisé d’urgence et il a été découvert qu’il était né avec un seul rein, raison pour laquelle le Les médecins lui ont interdit de continuer à jouer.

Gisleno Julián Medina Leites est né le 29 octobre 1941 à Montevideo, Uruguay. En plus d’être footballeur, il était entraîneur, promoteur sportif, compositeur et murguero.

En tant que footballeur, il a fait ses débuts au Club Atlético Cerro, de la première division de l’Uruguay, où il a joué de 1960 à 1964.

En 1963, il a été membre de l’équipe uruguayenne qui a participé aux quatrièmes Jeux panaméricains, à Sao Paulo, au Brésil.

Par la suite, l’ancien défenseur central a été la clé de la promotion du club Colón de Santa Fe en première division de football argentin, après avoir obtenu le titre de premier championnat B en 1965.

Grâce à cette première promotion, et étant également le compositeur de la célèbre March Sabalera, l’une des chansons préférées des fans du Colón, il est devenu l’une des plus grandes légendes du club.

Après avoir servi dans le football argentin, Medina a rejoint le Club Deportivo Cúcuta, en Colombie, où il a joué lors de la saison 1967-68.

▲ L’ancien footballeur uruguayen avait 78 ans et est arrivé aux Iron Colts de l’Atlante en 1970.Photo gracieuseté de la famille

Plus tard, il a migré vers le football mexicain et a rejoint les Iron Colts de l’Atlante, où il a joué de 1970 à 1972, et un an plus tard, en 1973, il a rejoint Zacatepec, où il a dû abandonner sa carrière de footballeur après avoir a constaté qu’il n’avait qu’un seul rein.

Cependant, le joueur uruguayen n’a pas quitté les terrains de façon permanente, car il a obtenu son diplôme de directeur technique de la Fédération mexicaine de football (FMF) en 1975.

Il a également fondé et était l’entraîneur du Deportivo Morelos, connu sous le nom de Morelos Hornets, avec lequel il a remporté la deuxième place de la deuxième division en 1975, après 33 matchs avec une séquence sans défaite.

En tant que promoteur sportif, il a projeté la carrière professionnelle de plus de 80 joueurs mexicains, sud-américains et d’Amérique centrale, et a été l’un des premiers agents de la FIFA au Mexique.

En 1999, il a créé la Coupe du Mexique, un tournoi de football amateur qui a fourni des conditions de compétition de haut niveau à plus de 500000 joueurs amateurs dans le pays pendant cinq ans, dans lequel il a emmené les délégations gagnantes à des tournois en Argentine, en Uruguay et au Brésil.

En tant que compositeur, en plus de la Marche Sabalera en l’honneur du club argentin Colón de Santa Fé, il a créé plus de 15 chansons pour les Iron Colts, y compris Cheerleader de Atlante soy et la Marche triomphale, qui sont encore entonnées par les fans du Barça. Ses dernières années de vie se sont déroulées à Cuernavaca, où il est décédé tôt mardi matin accompagné de sa femme et de ses deux filles.

