Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020, p. a11

Madrid L’ancien défenseur central du Real Madrid, Gregorio Goyo Benito, vainqueur de six ligues et cinq coupes, est décédé à l’âge de 73 ans, après une longue maladie, a rapporté hier le club, selon la presse espagnole, l’ancien défenseur du Merengue, surnommé Hacha Brava pour son intensité dans le domaine, il était malade d’Alzheimer. Benito a joué pour l’équipe blanche pendant 13 saisons, entre 1969 et 1982, jouant 420 matchs.

