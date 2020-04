Décès de Miguel Jones, légende de l’Atlético

Deux jours après la mort de Radomir Antic, l’Atlético de Madrid est à nouveau en deuil. Miguel Jones Castillo est décédé à 81 ans, comme confirmé ce mercredi par l’Atlético de Madrid, club où est devenu l’un de ses joueurs les plus emblématiques avec 129 jeux officiers défendant le dessus du matelas.

«Aujourd’hui est un triste jour pour la famille rojiblanca. L’Atlético de Madrid pleure la mort de notre ancien joueur«, A indiqué l’équipe de matelas au sujet de Jones, né le 27 octobre 1938 à Malabo (Guinée équatoriale) et qui a joué huit saisons à Atleti.

“Il est l’une des figures mythiques de notre club avec 129 matches officiels défendant le rouge et le blanc, faisant partie d’une équipe qui restera toujours dans la mémoire de nos fans”, a poursuivi le texte de condoléances.

Alors, Jones est arrivé à Atleti en 1959 en provenance d’Indautxu et à la demande de Fernando Daucik. Il a fait ses débuts le 18 octobre de la même année dans un duel contre Grenade dans l’ancien stade métropolitain. “Jones s’est distingué comme un grand attaquant qui, grâce à son physique et sa polyvalence, pourrait être considéré comme un joker pour les entraîneurs”, a souligné la note.

“On pouvait le voir jouer en tant qu’attaquant, ailier, milieu de terrain et même défenseur central”, a-t-il ajouté à propos d’un footballeur qui a marqué l’un des buts remportant le titre Recopa en 1962, battant la Fiorentina 3-0 en le bris d’égalité d’une finale qui a marqué le premier titre européen d’Atleti.

Pendant son temps de matelas, Jones a marqué 50 buts et remporté cinq titres: la Liga de 1965/66, trois coupes (1960, 1961 et 1965) et cette Recopa historique pour débuter le record du club dans le «Viejo Continene».

“Avec le départ de Jones, la famille athlétique perd un autre des symboles qui ont tout donné pour ce club sur et en dehors du terrain. Du club, le président, chef de la direction et notre conseil d’administration expriment leurs sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis », a conclu le communiqué de presse, faisant implicitement référence au décès récent de Joaquín Peiró.