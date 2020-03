Décès de Nacho Trelles, légende du football mexicain – .

MARQUE

Oaxaca.- L’ancien joueur et ex-technicien possède d’innombrables marques, parmi lesquelles il se démarque pour avoir remporté quatre titres avec quatre équipes différentes: Zacatepec, Marte, Cruz Azul et Toluca.

La Machine, équipe avec laquelle il a réalisé le bicampeonato dans les saisons 78-79 et 79-80, a confirmé sa mort et a indiqué qu’en raison de la situation actuelle due au coronavirus, ses funérailles seront un événement privé.

Condoléances institutionnelles.

Compte tenu de la gravité de la pandémie actuelle, des funérailles privées auront lieu.

– CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 25 mars 2020

Don Nacho, comme on l’appelait, a entraîné l’équipe mexicaine lors de la Coupe du monde au Chili ’62 et en Angleterre ’66 et détient le record du plus grand nombre de matchs sur le banc tricolore avec 117.

L’équipe nationale a remporté sa première victoire en Coupe du monde sous les ordres de Trelles, après avoir battu la Tchécoslovaquie 3-1 au Chili en 1962. Don Ignacio Trelles s’est retiré le 15 juin 1991 avec une défaite contre les Pumas avec Puebla.

Au total, il a dirigé 1083 matchs et remporté 15 titres, dont sept dans la Ligue, restant ainsi l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du football mexicain avec Tuca Ferretti.