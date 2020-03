Décès de Nicolas Portal, ancien cycliste et directeur de l’équipe Ineos

Le monde du cyclisme est en deuil. Nicolas Portal, ancien cycliste professionnel et directeur de Team Ineos, Il est décédé mardi à 40 ans à la suite d’une arrestation cardiorespiratoire, selon La Gazzetta dello Sport. Apprécié dans le peloton pour ses connaissances du cyclisme et son expérience, Portal a été professionnel entre 2002 et 2010 chez AG2R, Sky et l’équipe espagnole Caisse d’Epargne – aujourd’hui Movistar.

L’équipe Ineos a informé via son compte Twitter de la mort inattendue de Portal. «Avec une profonde tristesse nous annonçons la mort de notre très cher compagnon et ami Nicolas Portal, décédé subitement cet après-midi chez lui en Andorre », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Une autre des équipes dans lesquelles Portal était impliqué, l’équipe Movistar – avant la Caisse d’Epargne – s’est exprimée sur les réseaux sociaux après avoir appris la mort tragique. «Nous avons eu le privilège de vous avoir pendant quatre ans et nous admirons votre travail de metteur en scène rival, mais surtout votre caractère affable et votre traitement exquis. Repose en paix, cher Nicolas Portal. Un gros câlin pour votre famille, vos amis et pour toute l’équipe Ineos ».