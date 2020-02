Décès du grand-père de «Toño» Rodríguez, gardien de Chivas Guadalajara

S’il y a quelque chose qui distingue Chivas au-delà du sport, c’est d’être l’une des institutions les plus engagées pour le bien-être de tous ceux qui entourent et font partie de l’institution rouge et blanche, quelque chose qui à l’époque de Vergara a été établie.

Aujourd’hui, ils l’ont à nouveau vérifié après avoir fait connaître sur les réseaux sociaux la mort malheureuse du grand-père de son archer, Antonio Rodríguez.

Dans une publication sur tous ses réseaux sociaux, Chivas a envoyé un message de condoléances à l’Archer du troupeau. De plus, comme la grande famille que constitue l’équipe a clairement indiqué que toute l’équipe est en deuil et n’est rien de plus que Toño Rodríguez.

Le gardien de but du Flock a immédiatement répondu aux condoléances de l’équipe, remerciant vivement l’attention de l’équipe pour cette mort sensible.

Hobby rejoint la pénalité

En apprenant cette situation, il y avait de nombreux fans du troupeau qui, au moins sur les réseaux sociaux, se sont approchés pour donner un message d’encouragement à Toño Rodríguez et ont dédié des centaines de messages de condoléances au gardien de but du troupeau.

Malgré la mort sensible, le gardien de but s’est présenté pour s’entraîner normalement dans la vallée verte, montrant clairement le grand engagement qu’il a avec l’équipe et prendre de l’avance sur ce tournoi.