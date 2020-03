Décès du pilote Alberto Martínez lors du rallye Hispania

Jour triste pour le monde automobile en Espagne. L’organisation de Rallye d’Hispanie, qui est contesté dans notre pays, a confirmé la mort du pilote Alberto Martinez après un accident de la circulation avant de disputer la spéciale.

Dans le communiqué, le Rallye Hispania explique qu’Alberto Martínez, 42 ans, a perdu la vie après “un accident de la route au kilomètre 2,93 de l’étape”. «Concrètement, le résultat a eu lieu sur l’autoroute A-92. C’était une section lien (non compétitive) avant l’arrivée des spéciaux compétitifs«Il explique.

«A l’occasion du décès, la troisième étape a été annulée. Alberto Martínez, mieux connu sous le nom d’Albertito Carpediem par tous ses amis et passionnés de motos, était un coureur basque charismatique et aimé par le reste de la scène du rallye. Sa perte laisse un grand vide », poursuit la note officielle de la course.