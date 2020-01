Décès d’un ancien gardien de but écossais et manager de ‘Wembley Wizards’, à l’âge de 96 ans

L’homme qui a guidé les «Wembley Wizards» écossais vers leur fameuse victoire de 1967 contre l’Angleterre est décédé à l’âge de 96 ans.

Bobby Brown, l’ancien gardien des Rangers et de l’Ecosse, est décédé mercredi, a annoncé le club Ibrox.

Pendant ses jours de jeu, Brown était membre de la célèbre défense des rideaux de fer des Rangers, et il a ensuite dirigé l’équipe nationale vers leur plus grande victoire de tous les temps – la victoire de Wembley en 1967 sur les champions du monde en titre.

Dave King, le président des Rangers, a déclaré: «Nous tous, en lien avec les Rangers, sommes profondément attristés d’apprendre que M. Brown, une véritable légende des Rangers et de l’Écosse, est décédé. Nos pensées vont à la famille de M. Brown en ce moment.

«Il était un merveilleux serviteur de notre club et nous nous souviendrons de lui avec beaucoup de tendresse. Il était un gentleman du jeu et a établi des normes qui caractérisent les Rangers. »

Brown a rejoint les Rangers de Queen’s Park en 1946 et a fait 296 apparitions pour le club, gardant 109 draps propres, en tant que chronométreur à temps partiel alors qu’il combinait le football avec la vie de maître d’école.

Il n’a jamais manqué un match de championnat pendant six ans, disputant 179 matches consécutifs en 1946 et 1952, et a remporté trois titres de champion, trois coupes écossaises et deux coupes de la Ligue au Light Blues.

Brown a quitté les Rangers pour Falkirk en 1956 avant de prendre sa retraite et de devenir directeur de St Johnstone, menant le club à la division supérieure, avant son passage à la tête de l’Écosse.

Dernières nouvelles

Fernandes taquine les fans de Man United, directeur de l’Inter à Londres pour des discussions sur le transfert

LIMBRIN ‘ON

Le disciple d’Aussie Mauricio Pochettino assistant Ian Holloway à Grimsby

DERNIER

Liverpool News: un transfert de 125 millions d’euros est prévu, les Reds subiront un triple coup la saison prochaine

One Guv’nor

La vidéo montre que Ince a énervé Fergie, il était impatient de battre son équipe de Liverpool

DERNIER

Arsenal Transfer News Live: Battling Spurs for ace, candidature revendiquée, 26 millions de livres sterling pour des négociations de signature

DERNIER

Man United news: L’atletico lié, double coup dur pour les merveilles de l’Ajax et de Leverkusen

coup

Solskjaer admet que le pari de la FA Cup s’est retourné contre lui alors qu’un homme vedette s’apprête à rater le choc de Liverpool

rassembler

Manchester United passe au quatrième tour de la FA Cup mais Rashford boitille

s’intégrer

‘Il est une version Mourinho de Harry Winks’ – Ce que la nouvelle signature signifie pour l’homme Spurs

exigences

La liste des demandes de Mauricio Pochettino pour devenir manager de Manchester United

Il a été intronisé au Temple de la renommée du football écossais en 2015.

Le président de la FA écossaise, Rod Petrie, a déclaré: «J’ai été profondément attristé d’apprendre le décès de l’ancien joueur et manager écossais Bobby Brown.

«Bobby occupe une place spéciale dans le cœur de tous les supporters écossais. Il a non seulement joué pour son pays, devenant le dernier joueur amateur à remporter un cap pour l’Écosse, mais deviendrait le premier manager à temps plein de la nation, un rôle qu’il a rempli pendant quatre ans.

«Bien qu’il ait servi son pays avec distinction tout au long de sa carrière, il est probablement mieux connu pour son premier match à la tête de l’équipe nationale, quand il a mené l’équipe à la victoire sur les champions du monde en titre, l’Angleterre à Wembley, dans un match emblématique qui s’est déroulé dans les annales de l’histoire pour tous les fans d’Ecosse.

. – .

Bobby Brown, l’ancien joueur et manager écossais, est décédé à l’âge de 96 ans

«Véritable légende du football écossais, il était tout à fait approprié qu’il ait été intronisé au Temple de la renommée du football écossais en 2015.

“Il restera dans les mémoires de tous les fans d’Écosse et les pensées de tout le monde à la Scottish FA sont avec sa famille en ces temps difficiles.”

Une minute de silence aura lieu avant le match nul des Rangers contre Scott Stranraer à Ibrox vendredi soir.

.