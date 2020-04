Déclaration de Bubba Wallace sur Kyle Larson utilisant une insulte raciste

Darrell “Bubba” Wallace Jr. a publié une longue déclaration jeudi après-midi au sujet de Kyle Larson utilisant une insulte raciale dimanche lors d’un événement iRacing qui était diffusé sur Twitch et a été entendu par quiconque sur le livestream.

Le pilote de 26 ans de la Chevrolet Richard Petty Motorsports n ° 43 est le seul pilote afro-américain dans le top 3 de la NASCAR, et il a reconnu qu’il ne voulait pas être impliqué dans la controverse entourant Larson en disant que le N- mot.

Mais il a écrit qu’il «y a une partie de mes antécédents et de ma culture qui se sent attaquée et blessée, et l’autre partie se sent confuse et en colère». Et il a ouvert sa déclaration en expliquant brièvement pourquoi le mot N est raciste. (Sa déclaration complète se trouve au bas de cette histoire.)

Wallace a écrit:

Ce n’est PAS juste un mot. Il y a une tonne de sens négatif derrière le mot. Peu importe si une personne l’utilise de manière offensive ou non. Le mot apporte de nombreux souvenirs terribles aux personnes et aux familles et les ramène à une époque que NOUS, en tant que communauté et race humaine, avons fait de notre mieux pour échapper.

En raison de l’épidémie de COVID-19, la saison NASCAR, comme le reste du monde du sport, a été reportée. Le monde des courses s’est donc déplacé en ligne.

Lors d’une course virtuelle dimanche, Larson semblait avoir des problèmes techniques de communication par radio et a déclaré:

“Vous ne m’entendez pas? Hey, .”

Dans sa déclaration, Wallace s’est adressé plus tard spécifiquement à Larson en utilisant les insultes racistes et la communication qu’ils ont eu depuis. Il a expliqué pourquoi le mot était blessant, a mentionné la norme à laquelle lui et d’autres dans le sport sont tenus et a déclaré que les gens faisaient des erreurs, faisant référence à son «arrêt de rage» au milieu du plus récent événement d’exposition iRacing de NASCAR.

Il a continué:

Ce que Larson a dit était faux, que ce soit en privé ou en public. Il n’y a pas de zone grise. J’ai vu l’incident la nuit où il s’est produit et en 5 minutes, Kyle m’a envoyé un texto. Il m’a aussi appelé le lendemain matin. Enfin, je l’ai rappelé avec un FaceTime pour parler «face à face», et nous avons eu une bonne conversation, ses excuses étaient sincères. Ses émotions et sa fierté ont été brisées. Nous avons discuté de la raison pour laquelle il avait choisi d’utiliser cette langue et j’ai partagé mes réflexions. Je lui ai dit que c’était trop facile pour lui d’utiliser le mot et qu’il devait faire mieux et le sortir de son vocabulaire. Il n’y a pas de place pour ce travail dans ce monde. Je ne suis pas en colère contre lui et je crois que lui et la plupart des gens méritent une seconde chance et méritent de l’espace pour s’améliorer. Je ne lui souhaite, à lui et à sa famille, que le meilleur. Et je suis plus que disposé à travailler avec lui pour aborder la diversité et l’inclusion dans notre sport.

Au début des retombées de cette semaine, Larson a été suspendu lundi par NASCAR et Chip Ganassi Racing, qui l’ont ensuite licencié mardi après que plusieurs sponsors majeurs – comme McDonald’s et Credit One Bank – aient spécifiquement retiré leur soutien au conducteur. L’équipe a déclaré, en partie:

«Comme nous l’avons déjà dit, les commentaires de Kyle étaient à la fois offensants et inacceptables, surtout compte tenu des valeurs de notre organisation. Alors que nous continuions d’évaluer la situation avec toutes les parties concernées, il est devenu évident que c’était la seule mesure appropriée à prendre. »

NASCAR exige également que Larson – qui est d’origine japonaise et un ancien élève du programme Drive for Diversity de NASCAR – participe à sa formation sur la sensibilité.

Entrant dans la saison 2020 – qui n’a traversé que quatre courses avant d’être reporté en raison de l’épidémie de coronavirus – Larson était dans la dernière année de son contrat avec Ganassi. L’un des jeunes pilotes les plus talentueux, il était censé être le prochain agent libre le plus recherché qui aurait probablement le choix des équipes.

Son avenir est maintenant encore plus incertain, et tout retour à NASCAR après sa suspension indéfinie et son entraînement de sensibilité pourrait largement dépendre de sa capacité à trouver de nouveaux sponsors.

Nos deux cents pour tout cela: Wallace ne devrait pas être l’un des seuls pilotes à parler de Larson en utilisant une insulte raciale, et cela ne devrait pas être sa responsabilité par défaut en tant que seul pilote afro-américain de la Cup Series. Ce n’est pas juste pour lui, et il ne devrait pas être entraîné dans le désordre de Larson simplement parce que NASCAR est un sport dominé par les hommes blancs avec un problème de diversité.

Où sont les autres personnalités de NASCAR?

Sur son podcast cette semaine, Dale Earnhardt Jr. a condamné Larson pour avoir le slur dans son vocabulaire, et Joey Logano l’a abordé lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec NBC Sports. Mais pour une raison quelconque, la plupart des noms de haut niveau dans le sport sont restés silencieux, et ce n’est pas acceptable non plus.

Voici la déclaration de Wallace dans son intégralité:

Même si je ne voulais pas être impliqué, j’étais dès le début. Il y a une partie de mes antécédents et de ma culture qui se sent attaquée et blessée, et l’autre partie se sent confuse et en colère. Commençons par le mot. Ce n’est PAS juste un mot. Il y a une tonne de sens négatif derrière le mot. Peu importe si une personne l’utilise de manière offensive ou non. Le mot apporte de nombreux souvenirs terribles aux personnes et aux familles et les ramène à une époque que NOUS, en tant que communauté et race humaine, avons fait de notre mieux pour échapper. Le sport a fait de la lutte contre ce stéréotype l’une de leurs principales priorités. NASCAR a fait tout son possible pour s’éloigner des labels «sport raciste et redneck». La diversité et l’inclusion sont une priorité principale pour le sport dans chaque équipe, chaque voiture, chaque membre d’équipage et chaque employé. Cela dit, ça fait mal de voir la communauté afro-américaine jeter immédiatement NASCAR sous le bus avec le “Je ne suis pas choqué, c’est NASCAR”. NASCAR a été et sera bien meilleure que la façon dont nous avons été représentés au cours des deux dernières semaines. En tant que personne qui a sans doute la plus grande voix sur ce sujet dans notre sport, il m’est difficile de parler parce que je ne m’imaginais pas que nous soyons ici. Pouvons-nous tous faire un meilleur travail avec l’inclusion? Absolument, c’est un problème mondial, pas seulement dans notre sport. En tant qu’humains, nous pouvons toujours faire mieux.

Depuis dimanche, je lis constamment mes mentions et mon fil Twitter. Je suis d’accord avec certains commentaires, mais la plupart me laissent perplexe. En tant qu’athlète, nous devenons immédiatement représentatifs de quelque chose de plus grand que nous. C’est quelque chose que la plupart des gens peuvent ne pas comprendre. Nous sommes les ambassadeurs de nos partenaires, de nos équipes de course, des équipages, des familles et de l’organisme de sanction. Chaque personne est touchée. Une question que je reçois souvent est «quel est le pire aspect d’un athlète», je réponds toujours avec la façon dont nous sommes placés sur un piédestal. Tout ce que nous faisons, mangeons et disons est au microscope. Mais une personne «normale» peut surtout faire ce qu’elle veut. Certains l’appellent injuste? Bien sûr, mais ce n’est pas ce à quoi nous nous sommes inscrits depuis le premier jour. Ai-je parfois été le meilleur ambassadeur? Absolument pas. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Nous sommes tous humains, nous faisons des erreurs. Souvent donné de nombreuses chances. La partie qui m’énerve le plus, ce sont les gens qui disent “mais si Bubba le disait, rien ne se passerait” et moi jette d’abord le livre des règles .. “En tant que membre de NASCAR, nous ne ferons ni ne ferons de déclaration ou de communication publique qui critique, ridiculise ou dénigre d’une autre manière la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la religion, l’âge ou l’état de handicap d’une autre personne. ” JE SUIS MEMBRE NASCAR. Un sacrément fier aussi. Je m’attendrais et je devrais être tenu au même niveau que tout autre membre du sport.

Je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose de ce qui s’est passé ces dernières semaines. J’ai hâte de reprendre la saison et de poursuivre sur notre lancée!

