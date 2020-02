Déclaration de la police après qu’un adolescent est couvert de sang alors que les policiers se heurtent aux fans après Barnsley vs Sheffield mercredi

Un adolescent a été transporté à l’hôpital après avoir été frappé par la matraque d’un officier de police à la suite de l’affrontement de Barnsley contre Sheffield mercredi.

Des images de l’incident ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et montrent des affrontements avec des officiers.

Un jeune fan est vu avec du sang coulant d’une blessure à la tête et a ensuite dû se rendre à l’hôpital.

Twitter @ caitlindenton01

Les fans se sont affrontés avec la police après le match de Barnsley vs Sheffield mercredi

Un officier de police a également été blessé et la police du South Yorkshire a confirmé l’ouverture d’une enquête.

Le surintendant en chef et commandant du match, Sarah Poolman, a déclaré: «Hier, après le match de Barnsley contre Sheffield mercredi, nos officiers ont répondu au désordre entre les supporters à l’extérieur de l’échangeur de transport.

“Une enquête complète et ouverte, y compris des séquences vidéo étendues, aura lieu pour vérifier les circonstances entourant l’incident, y compris les actions qui ont conduit un garçon de 16 ans à se blesser à la tête à la matraque d’un officier et à un agresseur, subissant blessures à l’estomac et à la tête.

«Le garçon de 16 ans a été transporté à l’hôpital en ambulance. Le policier a également été hospitalisé.

«Un homme de 47 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir agressé un travailleur des services d’urgence. Il a été remis en liberté sous enquête. »

Quiconque a été témoin de l’incident ou a des séquences vidéo doit contacter 101 en citant l’incident 232.

Le match de championnat à Oakwell s’est terminé 1-1 avec Cauley Woodrow annulant le premier match de Josh Windass.

.