Déclarations controversées de ‘Chelo’ Díaz au sujet du coronavirus: “Dans quel monde vivons-nous?”

Le milieu de terrain du Racing Club a été interrogé sur les réseaux sociaux après sa réflexion. Il a assuré que le virus avait été créé par un laboratoire et a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il devrait se réfugier dans sa maison pour se conformer à une quarantaine obligatoire.

Le joueur chilien Marcelo Díaz a réfléchi de manière très controversée sur le coronavirus. C’est que le footballeur du Racing s’est déclaré opposé à la quarantaine et il a assuré que, selon sa pensée, la pandémie a été générée dans un laboratoire.

Par Twitter, Díaz a assuré: “Je n’arrive pas à comprendre que ma vie ne m’appartient pas le moins du monde, que ma vie est contrôlée par des tiers et directement, par un virus qui attaque dans le monde entier, que je dois rester chez moi en tant qu’esclave et cesser de faire quoi que j’en ai envie, que je dois rester à la maison pour ne pas être infecté et en même temps ne pas infecter les autres“

“Je ne crois pas non plus qu’il soit possible que Dieu ait créé le virus et l’a envoyé sur terre pour tuer les personnes âgées et nous garder enfermés dans nos maisons dans un état de panique. Ce que je crois, et c’est ma vérité et ma version, c’est qu’ils veulent nous contrôler, manipuler et garder la réalité dans un état totalement isolé sans avoir la méthode pour faire face au virus.“a ajouté le footballeur de” La Academia “.