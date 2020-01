Décomposer la bande-annonce de la saison 7 de «The Clone Wars»

Il est enfin temps. La bande-annonce de la septième saison de Star Wars: The Clone Wars est arrivée.

Disney est sur le point de s’incliner dans la série Star Wars: The Clone Wars cinq ans après la première de la sixième saison de la série sur Netflix.

La saison six, mieux connue sous le nom de «saison perdue», a été efficace pour mettre la table pour la revanche des Sith et tout ce qui a suivi. Yoda a commencé à ressentir le changement dans la force, l’Ordre 66 avait été fermement établi comme une chose par des clones voyous et Ahsoka Tano a quitté l’Ordre Jedi.

La table est parfaitement dressée. Nous savons essentiellement ce qui va suivre, mais cette saison semble nous guider jusqu’au point de rupture pour tout dans l’univers Star Wars.

Regarde.

Obi-Wan! Mace Windu! DARTH MAUL!?!? Fam, ils mettent tout en œuvre pour celui-ci. Il y a tellement de choses à prendre ici et nous avons tellement de questions.

J’ai fait de mon mieux pour trier tout ça pour vous. Voici les six plus gros plats à emporter de la nouvelle bande-annonce.

6. Mandalore semble être important ici

Dans la toute première scène de la bande-annonce, il y a un navire qui s’approche d’une planète jaunâtre pâle qui semble très similaire à ce que nous savons que Mandalore ressemble.

Ensuite, nous avons un aperçu rapide de l’ancien lieutenant de Death Watch et futur chef de Mandalore Bo-Katan Kryze, en train de regarder une sorte de décombres et de destruction.

Une sorte de scène étrange, honnêtement. Peut-être que nous aurons enfin un aperçu de la chute de Mandalore? Si tout va bien. Cela nous en apprendra beaucoup plus sur la planète. Un timing parfait aussi, avec The Mandalorian qui se dirigera vers la saison deux plus tard cette année.

5. Les Jedi savent que quelque chose se passe

Mace Windu et Yoda sont vus en train de parler à Obi-Wan Kenobi d’un complot pour détruire les Jedi, afin qu’ils sachent ce qui se passe. Ils ne savent évidemment pas que c’est l’Ordre 66, mais ils savent que quelque chose est sur le point de tomber.

Cela a beaucoup de sens. Si vous vous souvenez, dans le film La vengeance des Sith, Mace Windu et certains membres de l’Ordre ont eu le dessus sur l’empereur Palpatine et l’ont fait mourir de droit avant qu’Anakin n’intervienne et … eh bien … Anakin’d.

4. Les clones n’aiment pas la guerre pour laquelle ils ont été faits

Il y a une révélation dans la bande-annonce que les clones ont des “sentiments mitigés” à propos de la guerre. C’est extrêmement fascinant à plusieurs niveaux.

Le premier et le plus important est que ces clones ont été fabriqués pour la guerre par La république. Nous savions que certains clones évitaient d’exécuter l’Ordre 66 et quittaient la République, mais nous ne savions pas qu’ils avaient ces sentiments à propos de la guerre pendant qu’ils la combattaient.

Deuxièmement, tout cela se produit juste avant que l’Ordre 66 ne supprime l’Ordre Jedi. Dans la saison perdue, Fives, qui était l’un des clones, a souffert d’un dysfonctionnement qui a révélé l’Ordre 66 – bien que personne ne le croyait. Vous devez vous demander si certains de ces sentiments mitigés découlent de cet incident.

J’espère qu’ils plongeront profondément dans cette partie.

3. Dark Maul est de retour après avoir pris un énorme L

La dernière fois que nous avons vu Maul, il s’est fait botter le cul par l’empereur Palpatine, qui a également tué son frère (Savage Opress) et sa mère (Talzin).

Apparemment, il est de retour avec une certaine clarté après la perte. Sa voix est la première dans la bande-annonce. Les premiers mots qu’il dit sont: «Bientôt, la galaxie sera refaite. Le Jedi et la République vont mourir. »La prochaine fois que nous l’entendrons, il dit:« Une partie du plan, LE plan. Tout va changer. »

Extrêmement précis. Il semble qu’il joue un rôle dans tout cela – je suis juste curieux de savoir quoi.

2. PLUS DE MAL ANAKIN

Nous n’avons vu que beaucoup de Dark Vador sortir d’Anakin Skywalker au cours des six premières saisons de Clone Wars. Il semble y avoir beaucoup de lui dans celui-ci, à en juger par cette bande-annonce.

Ici, il tire sur un Harch maléfique (personne d’araignée) avec le sabre sorti. Regarde carrément sinistre.

Et c’est lui après avoir coupé la tête d’un droïde.

Je ne jouerais pas avec ce mec, yo.

1. Ahsoka Tano commence la marche sur son chemin

“Chaque choix que vous avez fait a conduit à cela”, a déclaré Dark Maul à Tano alors qu’ils se préparent à se battre. Il y a une bataille qui se déroule en dehors de là où ils sont.

Il est difficile de comprendre pourquoi ils se battent. Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec Mandalore? La guerre en général? L’avenir de l’empire? Aucune idée. Ce que je peux vous dire, c’est que ça va être bien.

Ce pourrait être le moment où Tano s’apprête à devenir un leader de la rébellion. Peut-être qu’elle essaie d’empêcher l’Empire de prendre le relais. Cela pourrait être la façon dont elle atterrit sur le manteau «Fulcrum» qu’elle a endossé dans Star Wars Rebels. Nous verrons.

Cette saison sera certainement un régal pour tout fan de Star Wars. Le Mandalorien vous manque? Eh bien, Mandalore est définitivement un sujet ici. Vous détestez la vengeance des Sith? Cela comble probablement certaines de ces lacunes pour vous. Vous en voulez plus Ahsoka Tano? Vous l’avez ici.

Ce sera excitant à regarder. Je serai collé à Disney + en attendant que cela tombe en février.

