Découvrez la superbe performance d’Usher de «Amazing Grace» avant le match des Lakers

Kevork Djansezian / .

Par: Nick Schwartz |

31 janvier 2020 23h34

Les Lakers ont célébré la vie de Kobe et Gianna Bryant vendredi soir avant leur premier match depuis le tragique accident qui a fait neuf morts le week-end dernier. L’équipe a organisé une performance musicale spéciale lors d’une vidéo hommage sur le tableau de bord, et LeBron James a prononcé un discours émouvant avant le dévoilement. Usher a ouvert les cérémonies avec une performance inoubliable de “Amazing Grace”.

Nick Schwartz

Nick Schwartz est rédacteur en chef et chroniqueur chez For The Win, le leader mondial du classement Bachelor Power.

Plus …

Plus de NBA

.