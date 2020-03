Découvrez le combat aux coups entre José Ramón Fernández et Fantasma Suárez

Source: Twitter @joserra_espn @fantasmasuarez

Pendant la quarantaine, plusieurs personnalités de différents domaines ont révélé des secrets sur les réseaux sociaux et l’une d’elles était la «Ghost» Suárez, qui a annoncé qu’il avait un se battre à coups avec José Ramón Fernández.

Dans une émission sur Instagram, le ‘Fantôme«A commenté l’actuel commentateur ESPN était dédié à l’attaquer sur un programme et quand ils se sont rencontrés dans un Coupe du Monde, est allé aux mains.

“Mon pire combat a été avec José Ramón FernándezIl a passé 25 minutes sur son émission et m’a dit qu’il était alcoolique. Plus tard dans une Coupe du monde, nous nous sommes poussés et nous nous sommes agrippés », a déclaré le journaliste sportif de Radio Centro.

Le «Ghost» Suárez Il a également révélé une anecdote où il a été menacé dans un Brouillon du football mexicain en raison d’une enquête qui a été menée à ce sujet.