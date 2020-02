Découvrez le nouveau tatouage Black Mamba de LeBron James en l’honneur de Kobe Bryant

Les joueurs de la NBA à travers la ligue ont rendu hommage à Kobe Bryant et à la famille de Bryant cette semaine après l’horrible tragédie qui a fait neuf morts le week-end dernier. Les stars des Lakers, LeBron James et Anthony Davis, ont révélé sur les réseaux sociaux qu’ils se faisaient tous deux tatouer en l’honneur de Bryant, et James a dévoilé sa nouvelle encre vendredi.

Avant de prendre la parole au Staples Center pour le premier match des Lakers depuis le décès de Bryant, James a partagé une photo de son nouveau tatouage sur Instagram. Le tatouage, une illustration d’un mamba noir, comporte les deux numéros de Bryant avec les Lakers et les mots «Mamba 4 Life».

Les Lakers rendent hommage à Bryant pour le reste de la saison avec un patch sur leur maillot, et l’équipe a également ajouté les chiffres et les initiales de Bryant au design du sol.

