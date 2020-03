Découvrez les faits saillants de James lors de la victoire contre les Bucks

Les Bucks et les Lakers se sont rencontrés au Staples Center vendredi soir pour un aperçu potentiel de la finale de la NBA, et le duo de LeBron James et Anthony Davis a conduit les Lakers à une victoire de 113-103 contre le MVP en titre Giannis Antetokounmpo. La victoire a remporté la première place des Lakers en séries éliminatoires depuis la saison 2012-2013 et a donné aux Lakers une avance de 5,5 matchs sur les têtes de série n ° 2 au classement de la Conférence Ouest.

Los Angeles n’a marqué que 19 points dans un premier trimestre froid, mais a égalisé le match à la mi-temps et a pris de l’avance au troisième. Davis a terminé le match avec 30 points, 9 rebonds et deux blocs, tandis que James a affiché 37 points, huit rebonds, huit passes décisives et trois interceptions.

Les Lakers affronteront les Clippers dimanche (15 h 30 HE, ABC).

.