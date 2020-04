Dee est officiellement le pire stratège de «The Challenge: Total Madness»

Félicitations, Dee. Vous êtes officiellement le pire stratège de The Challenge: Total Madness, qui dit quelque chose lorsque vous êtes sur une saison qui comprend à la fois Wes et Ashley. Cette semaine, Dee faisait partie du Tribunal, ce qui signifie qu’elle était immunisée contre le Purgatoire et a pu mettre quelqu’un à l’intérieur.

L’animateur TJ Lavin a retourné le script des concurrents cette saison, leur disant qu’ils doivent participer à un défi d’élimination pour gagner une place dans la finale (et une chance de gagner une part du prix d’un million de dollars).

Pauvre, douce Dee. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas regardé la saison dernière, notre femme forte australienne est tombée fort et vite pour son coéquipier britannique, Rogan. Les choses ne se sont pas bien terminées romantiquement alors que Rogan a tenté de la faire évincer juste avant la finale. Il a échoué, principalement parce qu’il est également mauvais en stratégie, mais leur équipe a fini par gagner le million de dollars.

Les sentiments de Dee pour Rogan n’ont pas été affectés d’une manière ou d’une autre par son coup d’État sournois et mal exécuté. (Il est clair qu’elle porte toujours une flamme pour le Britannique musclé, bien qu’il soit passé à la nouvelle venue Jenn.)

Grâce à son nouveau pouvoir au Tribunal, Dee a vu une occasion de a) se débarrasser de Jenn et b) d’aider un allié avec une mise en page de bonne foi d’un défi d’élimination. Pas mal, non?

Soupir. En l’espace de 90 minutes, Dee a réussi à réaliser ce qui suit:

J’ai dit à Jenn qu’elle ne l’aimait pas à cause de ses sentiments pour Rogan (pourquoi l’admettre?)

Accusé d’avoir espionné Jenn pendant son sommeil

Révélée, elle avait dit à plusieurs alliés qu’elle était «en haut de sa liste» pour protéger

A fait un ennemi de la Jordanie en ne donnant pas à sa fiancée, Tori, une chance de gagner une élimination

Wussed de la plus grande manière possible quand elle aurait pu faire un mouvement de puissance

Lors de l’élimination du Purgatoire, TJ a de nouveau bousculé les règles en disant que les membres du Tribunal pouvaient entrer au lieu de voter pour quelqu’un d’autre. Ce fut l’occasion pour Dee de se vêtir, de vaincre l’adversaire qu’elle a passé toute la journée à parler de la merde et d’éviter tout véritable ennemi en choisissant entre ses amis, Jenny et Tori.

Au lieu? Elle a dit qu’elle n’était pas mentalement préparée à un défi et a envoyé Jenny. Profitez de la Jordanie qui rend votre vie misérable jusqu’à ce que vous affrontiez un véritable concurrent dans un défi d’élimination, Dee.

Challenge physique

La compétition de cette semaine était en deux parties. Tout d’abord, TJ a trié au hasard les candidats en équipes de trois. La première partie consistait à transporter 15 caisses de munitions militaires volumineuses d’un point à un autre. Certaines équipes sont devenues créatives avec une stratégie de relais, certaines l’ont juste épinglée tout le temps, et l’équipe de Jenn a essentiellement concouru sans elle. (Elle était très, très mauvaise.)

Pour la deuxième partie, les trois équipes les plus rapides (Jordan / Wes / Jenny, Swaggy C / Dee / Cory et Fessy / Kyle / Melissa) ont dû déposer des bidons remplis de peinture d’un hélicoptère sur une zone cible en dessous.

Jordan, Wes et Jenny étaient terribles, ne frappant que 2 pour 9. Fessy, Kyle et Melissa ont raté les deux premiers mais ont terminé avec sept coups sûrs. Le dernier trio vient de l’écraser, devenant 9 pour 9 pour devenir le nouveau Tribunal.

Gagnants: Swaggy C, Dee, Cory

Moment le plus ridicule

Jamais une personne aussi crédule n’a participé à cette émission que la pauvre et naïve Jenn. C’est une ancienne de The Amazing Race, et je dois supposer – sans regarder aucun épisode ni faire aucune recherche – qu’elle était terrible à cela aussi.

Afin de se sauver de la jalousie Rogan de Dee, Jenn est allée voir Wes et Johnny Bananas – les personnes les moins dignes de confiance de l’histoire de The Challenge. Bananas et Wes ont «aidé» Jenn avec un discours destiné à se sauver du Purgatoire.

Sa première ligne? “Salutations, Terriens.” YIKES.

Tout son argument? Fondamentalement: “Je suis vraiment mauvais, alors ne préférez-vous pas me garder jusqu’au bout pour que vous puissiez me battre en finale?”

À emporter, Aneesa!

Après avoir terminé, Wes lance le processus de vote: “Je vote pour Jenn.”

ABSOLUMENT SAUVAGE, LUMBERJACK WES.

Épisode MVP

De loin, doit être Jenny.

Elle a profité de l’ineptie de Dee, à la fois en devenant sa fille n ° 1 et en prenant Jenn parce que Dee ne le ferait pas elle-même.

Jenny a mouillé Jenn au Purgatoire, brisant à peine une sueur, et n’avait besoin que d’une seule main pour le faire.

Classements de puissance

5. Cory

4. Johnny

3. Wes

2. Jay

1. Jenny