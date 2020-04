Définir les moments de la NBA: Karl-Anthony Towns et Joel Embiid Duke It Out

Si vous avez écouté la diffusion locale à Philadelphie du match des Sixers-Timberwolves le 30 octobre, vous saviez que quelque chose avait changé au troisième trimestre. Du coup, la voix dorée de Marc Zumoff ne disséquait pas une échappée de Tobias Harris et Al Horford; son attention était ailleurs. “OH WOWWWWW” cria-t-il. “Looook à cela! Whoaaaaa! Embiid s’y lance avec Karl-Anthony Towns! »

J’ai immédiatement commencé à sourire. La veille, interrogés sur la rencontre avec les Sixers et Joel Embiid, Towns a déclaré: «Je sais que tout le monde veut faire de la pub. C’est ce qui vend des papiers, mais je n’ai pas pour vocation de gagner de l’argent. Je cherche à obtenir des W. ” Je me suis souvenu de la proclamation confiante de Towns lorsque les Timberwolves avaient perdu 20 points au troisième trimestre et que les Sixers leur avaient donné un coup de fouet en début de saison, à prendre derrière le bois. Lorsque la voix de Zumoff s’est éteinte et que les caméras se sont tournées vers la mêlée à l’autre bout de la cour, la métaphorique est devenue littérale: Il y avait Embiid et Ben Simmons qui sautaient à peu près les villes.

Le jeu a été arrêté et un match de la WWE s’est ensuivi au Wells Fargo Center. Les villes ont poussé Embiid. Embiid repoussa. Des villes se sont tournées vers Embiid, qui l’a esquivée comme une scène de The Matrix. Embiid a piqué dans les villes. Ensuite, Simmons a mis Towns dans une prise d’étranglement alors qu’Embiid et KAT étaient séparés par des arbitres et des entraîneurs des deux équipes. Pendant qu’il était retenu, Embiid fit signe à la foule des Sixers, exaspérant les fracas. Ce fut un moment enchanteur, un tourbillon d’extase accompagnant les bouffonneries enragées sur le terrain, et un délicieux arrangement de plusieurs choses que les Philadelphiens attendent de leur athlétisme: le drame, le flair, la violence et la victoire. De façon purement philly, la pugnacité a continué même après que Towns et Embiid ont été escortés dans leurs vestiaires respectifs. Embiid a fait un tour de victoire sur Instagram après le match, proclamant qu’il possédait des «biens immobiliers» dans la tête de Towns. Son coéquipier Mike Scott a publié en plaisantant une photo sur son Instagram de son entrée au Wells Fargo Center et a défini l’emplacement comme “UFC Philly”.

Towns et Embiid ont chacun été suspendus deux matchs. Simmons a échappé à la punition après que des responsables aient déclaré qu’il agissait simplement en tant que «pacificateur» dans la mêlée. Si le rétablissement de la paix implique de faire sortir votre adversaire d’un mouvement de soumission à la télévision en direct, alors Ben Simmons est le nouveau président des Nations Unies.

Scott a dit qu’il pensait que la soirée était amusante. “Certaines personnes n’aiment pas ça”, a-t-il déclaré après le match. “Mais, merde, nous à Philly.” Il devait y avoir un match revanche entre les équipes le 24 mars, mais cela a été reporté indéfiniment, comme vous le savez sûrement.

Beaucoup de choses peuvent être dites sur la saison des Sixers avant sa suspension. Ils ont bien performé, mais n’ont pas répondu aux attentes après avoir dépensé 280 millions de dollars en agence libre pour faire venir Horford et Harris la dernière intersaison. Parfois, Simmons ressemble à une version moderne de Magic Johnson, mais il hésite toujours à tirer sur des pulls. Le coaching de Brett Brown laisse beaucoup à désirer, et les décisions du personnel du front office n’inspirent pas beaucoup de confiance. À d’autres égards, cependant, ils ont été un délice. Les Sixers ont pris le contrôle de la chaire d’intimidation de la NBA, ramenant un style de basket-ball brutal. Les Timberwolves n’étaient que la première victime.