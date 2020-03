Définir les moments de la saison NBA: Luka fait le grand saut

La NBA est en attente dans un avenir prévisible. Pour aider à combler le vide, nous revenons sur les moments marquants des matchs de 65 ans de la saison 2019-20 jusqu’à présent.

Luka Doncic a le ballon seul au sommet de la clé. Techniquement, cinq membres des Zombie Spurs tentent de l’empêcher de livrer la dernière dague du jeu – et quatre coéquipiers des Mavericks qui ont jusqu’à présent une bonne vue de sa performance du 39-11-11 – mais aucun d’eux n’a d’importance. Il reste encore beaucoup de temps au chronomètre, mais cela n’a pas d’importance non plus. Reculer. Seau. Jeu.

C’est un nouveau record de carrière pour Doncic et le premier triple-double de 40 points de sa carrière, et il rejoint LeBron comme l’un des deux seuls joueurs de moins de 21 ans à atteindre ce niveau. Et voici sa réaction:

C’est le visage de quelqu’un qui sait qu’il est un très mauvais homme, jouant le ballon de héros que nous sommes censés détester mais que nous aimons secrètement, rendant tout le monde sur le terrain pour une franchise rivale qui a rendu 22 séries éliminatoires consécutives non pertinentes, tout cela parce qu’il le peut.

Vous savez ce point dans le film, juste avant le montage, quand le protagoniste le comprend vraiment? Daniel LaRusso réalise: «Attendez, je connais vraiment le karaté.» Happy Gilmore apprend à putter. Neo arrête toutes les balles de The Matrix. Peut-être quelque chose d’autre d’un film sorti au cours des 10 dernières années, je ne sais pas. Si vous deviez déterminer quand Luka a fait le saut de «grand jeune joueur» à «gars qui pourrait en fait finir par casser le basket-ball», le triple-double de 40 points contre les Spurs était celui-là.

Les vannes se sont ouvertes immédiatement après. Doncic a perdu 35-10-11 en moins de 26 minutes lors du prochain match. Dallas tournait toujours autour de .500 (où il devrait se terminer avant le début de la saison) à l’époque, mais a remporté ses deux prochains matchs par un total de 90 points avant de remporter sept victoires lors de ses neuf prochains concours. Les Mavs n’ont plus jamais reniflé la médiocrité, Doncic guidant une licorne et un tas d’autres mecs au meilleur classement offensif de l’histoire de la NBA.

Environ un mois après le glaçage des Spurs, Doncic a enregistré un autre triple-double de 40 points contre les Pistons, ce qui l’a propulsé en compagnie d’élite. Les neuf joueurs inactifs qui ont enregistré plusieurs triples doubles en 40 points sont dans le Hall of Fame. Doncic a rejoint ce groupe à sa deuxième saison, avant de pouvoir légalement commander une bière.

Le contexte est important, car la totalité du jeu de Doncic à ce stade est plus impressionnant que les parties individuelles. Décrire les plus grandes forces de Doncic semble toujours décevant (peut-être que je passe trop de temps à parler de jeu de jambes?), Mais le triple-double est une représentation facilement digestible de quelqu’un qui est bon dans beaucoup de choses différentes. C’est ce qui a poussé Ricky Davis à passer à un autre niveau de conscience tout en essayant d’obtenir le sien, ou pourquoi Austin Rivers n’a jamais été aussi dévasté que lorsqu’il en a accidentellement refusé un à James Harden, ou pourquoi Ice Cube a passé une bonne journée. C’est un exploit qui a un certain poids.

Mais lors de ce match contre les Spurs, Doncic n’a pas mis la pression pour obtenir son triple-double. C’était spécial et ordinaire à la fois – le genre d’éclat décontracté généralement réservé à l’élite établie du jeu. Tout semblait un peu trop facile. Et quand une soirée carrière donne l’impression que cela aurait pu se passer à peu près n’importe quelle autre nuit, c’est à ce moment-là que vous savez. C’est alors que Luka a fait le saut.

D.J. Foster est écrivain et entraîneur de basket-ball à Oceanside, en Californie.