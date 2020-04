Définir les moments de la saison NBA: Trevor Ariza n’est pas avec les drôles

La NBA est en attente dans un avenir prévisible. Pour aider à combler le vide, nous revenons sur les moments marquants des matchs de 65 ans de la saison 2019-20 jusqu’à présent.

Permettez-moi de vous raconter l’histoire d’un joueur vétéran sur ses dernières jambes, et le jeune impétueux qui a décidé de passer le ballon à travers eux. Ensuite, nous arriverons à Trevor Ariza et Trae Young.

L’année est 2001. La dernière AND 1 Mixtape a fait son chemin vers la banlieue, et nous ne pouvons pas arrêter de battre la balle sur nos allées tachées d’huile et de crier “OH, BABY!” Nos shorts sont bien trop gros et le ballon ne cesse de se prendre dessus. Nous — et je ne saurais trop insister là-dessus — nous craignons.

Mais lorsque l’équipe de la ligue de récréation de votre père a besoin d’un cinquième pour éviter un forfait, et que vous avez l’air assez vieux pour convaincre les arbitres que vous ne serez pas écrasé par un groupe d’hommes d’âge moyen après le nourrissage et le réglage de l’écran. l’esprit saint de Hot Sauce prend le volant. Vous êtes au milieu du sol en transition avec le ballon, et tous les pères sont dans votre rétroviseur sauf un – un clone de Bill Laimbeer en short en coton portant une genouillère Optimus Prime-ass de la taille de votre torse. Et donc vous le faites. Entre ses jambes. Oh bébé.

Sur le chemin du retour à la maison, le pare-brise étant encore embué par deux fois la quantité habituelle de sueur, j’ai demandé à mon père ce qu’il en pensait.

“Eh bien,” dit-il en s’arrêtant. “Maintenant, il doit aller dire à sa femme ce qui s’est passé.”

J’ai rejoué cette noix de muscade dans ma tête des milliers de fois, généralement en modifiant le résultat final. Parfois, cette grosse orthèse de genou m’agrafe et j’entre dans une chute. D’autres fois, Laimbeer me récupère et me jette juste hors des limites comme s’il m’éliminait du Royal Rumble.

Je sais que ma rétribution karmique arrive. La génération Steph Curry scintille et sourit et tire des 35 pieds 3 et me rôtit à propos de mes pantalons de survêtement et ils sont tous si rapides et maintenant Trae Young muste quelqu’un tous les deux soirs et nous sommes tous condamnés, condamnés, condamnés.

Mais alors! Un héros, un saint, le gars OG 3-D, le vétéran que vous ne pourriez pas considérer comme vieux mais qui a absolument joué avec Allan Houston, Trevor Ariza, en marque un pour les masses lavées:

Enfin, la catharsis. Enfin, quelqu’un qui était prêt à résister à la tyrannie de Young de dribbler le ballon à travers les jambes de tout le monde tout le temps.

“Je lui ai dit:” Ne recommence pas cette merde; pas pour moi du moins », a déclaré Ariza à l’Athletic après la tentative de Young fin février. “Je veux dire, je n’ai jamais fait partie d’une équipe All-Defensive ou rien de tout ça, et c’est un All-Star, donc il peut être créatif par les moyens de me contourner. Mais tous les drôles comme? Je ne suis pas avec les drôles. Je n’aime pas les drôles. ”

Les règles non écrites du basket-ball sont plus difficiles à déchiffrer que celles du baseball. Preen après un home run, mettez une balle rapide dans votre dos. Volez une base en grand, placez une balle rapide dans votre dos. Il n’y a pas de subtilité, lancez simplement la balle au mauvais homme. Au basket-ball, il y a une série de micro-agressions, sans véritable pause pour les digérer, et elles volent et vous devez en quelque sorte avancer. Mais ce jour-là, Ariza a eu le temps – quelque chose qui est généralement rare pour les compagnons de leur neuvième équipe. Et il l’a utilisé pour lancer son propre type de balle rapide.

Quant à Young? Il ne s’arrêtera pas. C’est le truc de sa génération: ils sont impitoyablement déphasés par votre romantisme boomer des sauteurs de milieu de gamme et des matchs éliminatoires avec des scores dans les années 70 où les contrôles de la hanche décident qui va gagner. Ils ont dépassé cela et sont clairement meilleurs que cela. Merde.

Pourtant, il y aura toujours des mecs que vous ne devriez pas essayer. Chaque génération aura ces gars qui ne sont tout simplement pas là pour les drôles. Cela ne changera pas. Avec qui vous sympathisez.

