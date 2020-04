demandez à Barcelone 90 millions en espèces

Le Barcelone pense déjà à la saison prochaine, et son principal objectif est Lautaro Martínez. Depuis les bureaux du Camp Nou, ils sont derrière l’attaquant argentin depuis un certain temps et veulent entreprendre sa signature sur le marché d’été. Cependant, ce ne sera pas une opération simple. La clause des attaquants tombera bientôt à 111 millions d’euros, mais le club catalan n’a pas suffisamment de liquidités pour faire face à un tel montant.

L’entité catalane prévoit de mettre des joueurs dans l’opération pour rendre leur arrivée moins chère et l’Inter serait prêt à accepter, tant qu’ils sont au goût d’Antonio Conte. Bien que tel que rapporté ce jeudi par La Gazzetta dello Sport, le club nerazzurro demanderait au moins 90 millions d’euros. Ceci signifie que Barcelone devrait payer ces 90 kilos plus le joueur qui entre dans l’opération.

L’un de ces footballeurs pourrait être Nelson Semedo. Conte veut renforcer les ailiers et le Portugais est l’un des plus appréciés pour le flanc droit. L’autre option est Junior Firpo. Barcelone l’a signé pour donner du repos à Jordi Alba mais il n’a pas répondu aux attentes et compte à peine pour Quique Setién, alors ils seraient prêts à le mettre dans l’opération Lautaro.

90 millions sont encore un prix très élevé pour l’équipe catalane, d’autant plus compte tenu de la crise provoquée par le coronavirus. La pause a obligé les joueurs à baisser leur salaire de 70% pour éviter une catastrophe au club. Malgré cela, l’attaquant argentin de l’Inter reste la priorité et à partir de la boîte italienne, ils suivent déjà le marché à la recherche d’un remplaçant.

L’élu serait Timo Werner. Le footballeur de Leipzig ne méprise pas l’un des grands de la Serie A. Il a des offres de grands clubs européens comme le Bayern Munich ou Barcelone lui-même, qui l’ont également à l’ordre du jour. Bien que son grand objectif soit de jouer sous Klopp à Liverpool.