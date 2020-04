Netflix

Répondre aux questions des auditeurs sur les compagnons de quarantaine, «Tiger King», etc.

Mal et Jason répondent aux questions soumises par vous, les auditeurs! Les sujets incluent: les compagnons de quarantaine fictifs, Tiger King, les couples fantastiques préférés, et plus encore.

