Démarrez les Xavi Asian Champions, Iniesta … et le coronavirus

La Champions d’Asie commence ce lundi avec le grand conditionneur de coronavirus. La Chine reste très inquiète de ne pas étendre la pression et les pays de la région prennent des mesures pour ne pas pénétrer leurs propres frontières. Dans certains pays, l’entrée des citoyens chinois est actuellement interdit. La confédération asiatique a reporté les matchs des équipes chinoises jusqu’en avril en espérant que la situation se normalisera. Seul le Chiangrai United-Beijing FC sera joué à sa date d’origine, en La Thaïlande.

Sur le plan sportif, Xavi Hernández et Andrés Iniesta Ils attireront l’attention sur notre pays. Catalan redirigera vers Al-sadd Le Qatar du banc et le Manchego Vissel Kobe Japonais du centre du champ. L’image de Xavi va essayer d’obtenir son troisième championnat continental après l’avoir atteint en 1989 et 2011, avec le pic coincé en demi-finale l’année dernière. L’équipe Iniesta a atteint son classement en remportant le Coupe de l’empereur, dont la fin, le jour de l’an, fut le dernier match officiel de David Villa.

Le format des champions asiatiques est identique que nous connaissons en Europe. 32 équipes en 8 groupes de 4, dont les deux premiers accèdent aux huitièmes de finale. La seule différence réside dans séparation géographique. En raison des grandes distances du continent et même avec l’Australie, qui depuis 2006 fait partie de la confédération asiatique, rend les équipes divisé en deux. À l’est se trouve la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l’Australie et l’Asie du Sud-Est, tandis qu’à l’ouest se trouvent les pays arabes, l’Inde et le Moyen-Orient.

Au Style NBA, les représentants de chaque conférence sont en grande finale. Quatre groupes ils sont pour l’est et quatre pour l’ouest et les qualifications sont décidées entre les équipes de chaque partie, sans mélanger jusqu’à la fin. Par conséquent, Xavi et Iniesta ils ne pouvaient faire face dans le match décisif.

Dans le cas où le coronavirus n’était pas très conditionné, l’escalade des tensions entre l’Iran et les États-Unis Il a également réagi à l’AFC. Les quatre équipes iraniennes joueront ses trois premiers matchs à domicile en attendant que la situation se stabilise à partir du quatrième jour. Pour ajouter plus de combustible au feu, la détérioration des relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite cela fait que les rencontres entre les ensembles de ces pays doivent se jouer terrain neutre.