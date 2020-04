Dennis Rodman sur le boeuf de Scottie Pippen avec Bulls Management

La première nuit de “The Last Dance” s’est terminée avec le cliffhanger de Scottie Pippen exigeant un échange au début de la saison 1997-98 NBA, après qu’il avait repoussé une opération nécessaire sur son pied blessé afin de ne pas gâcher son été Pause. Le deuxième épisode de la série se concentre en grande partie sur Pippen, qui a eu du mal à faire face aux conséquences de la signature d’un terrible contrat à long terme en 1991 que même le propriétaire de l’équipe, Jerry Reinsdorf, lui a conseillé de refuser.

En 1991, Pippen a accepté un accord de sept ans d’une valeur de seulement 18 millions de dollars, qui se révélera être l’un des accords les plus conviviaux de l’histoire de la NBA. Entrant dans la dernière année de son contrat, Pippen voulait que la direction de Bulls modifie l’accord, mais le directeur général Jerry Krause avait déjà précisé que 97-98 serait la dernière année de la dynastie des Bulls, avec Phil Jackson sûr de partir et Michael La Jordanie devrait suivre, après la fin de la saison. Pippen a admis qu’il avait commencé à manquer ouvertement de respect à Krause vers la fin de son accord, et a finalement demandé un échange.

L’ancienne star des Bulls, Dennis Rodman, a rejoint lundi la première prise d’ESPN pour discuter des deux premiers épisodes de “The Last Dance”, et a donné son point de vue sur la situation de Pippen. Rodman a déclaré qu’il n’avait jamais interrogé Jordan ou Pippen directement sur leurs problèmes avec le front office, mais a déclaré que Pippen ne se sentait pas apprécié après avoir repris l’équipe lorsque Jordan est parti pour poursuivre une carrière de baseball. Selon Rodman, Pippen a émergé comme le «meilleur joueur du monde» lorsque Jordan est parti.

«Je ne sais pas quelle était la tension entre la direction et moi, parce que je n’ai jamais demandé cette information, mais je pense que c’était juste davantage où Scottie n’était pas appréciée. Parce que si vous savez cela sur Scottie Pippen… quand Michael Jordan est parti en 93, 94, 95, Scottie Pippen était le meilleur joueur du monde. Et les gens ne le savaient pas. Il a dirigé l’équipe dans chaque catégorie, chaque catégorie. Scottie a obtenu ses ailes en 1991 en battant les Pistons de Détroit. Il a alors obtenu ses ailes et il a commencé sur cette tendance en remportant trois championnats. Lorsque Michael est parti, Scottie a pris le relais – et la prochaine chose que vous savez, il était le meilleur joueur du monde. Et les gens ne le savent pas! “

