Deontay Wilder a blâmé la tenue de marche de l’anneau lors de la défaite contre Tyson Fury, mais a précédemment prétendu qu’il s’était entraîné avec un gilet lesté PLUS LOURD que le costume

L’excuse de Deontay Wilder pour avoir perdu contre Tyson Fury n’a pas beaucoup de poids pour beaucoup de gens.

Le champion détrôné de la WBC a laissé le MGM Grand de Las Vegas meurtri et battu après avoir ressenti toute la force des coups de poing de Tyson Fury, tout en affirmant que son costume de 40lbs sur le ring était à blâmer pour la perte.

Wilder a blâmé sa tenue de ring ring sur sa défaite contre Fury, avec les promoteurs Eddie Hearn et Frank Warren parmi ceux qui ont ridiculisé l’Américain

“C’est ma faute. Mon uniforme que je portais était très lourd pour moi. Je n’avais pas de jambes dès le premier tour », a-t-il expliqué, expliquant qu’il n’avait essayé la tenue extravagante que la veille.

«Mon objectif principal était de survivre avec mes jambes, et non sur les principes que je connais et auxquels je pense normalement. Je n’ai pas pu suivre le plan de match à cause de mes jambes. Je ne pouvais rien faire. “

Beaucoup de promoteurs Eddie Hearn et Frank Warren à ses compatriotes poids lourds Dillian Whyte ont ri de son excuse et sa raison pour la perte du septième round sera encore moins compte tenu des précédentes déclarations de Wilder sur sa préparation au combat.

Des images d’une interview de décembre 2018 avec Joe Rogan ont circulé montrant qu’il prétend s’entraîner avec un gilet PLUS LOURD que sa tenue de ring ring.

Deontay Wilder confirme lors d’une apparition sur le podcast @joerogan en décembre 2018 qu’il s’entraîne spécifiquement en portant un “gilet de 45 livres” pour porter un poids supplémentaire afin d’activer ses “muscles contrariés” 🤔

Bizarre alors que son costume de bague pesant environ 40 livres soit blâmé? pic.twitter.com/qwWMLuG7sc

– Against The Ropes (@ATRboxinguk) 26 février 2020

«Nous voulons activer les contractions musculaires», a-t-il déclaré.

«Nous faisons tout à grande vitesse. Si je fais quelque chose qui consiste à bouger mes pieds ou à sprinter, je porte un gilet de 45 livres sur moi dans tous mes exercices et tout ce que je fais pour avoir ce poids supplémentaire sur moi. “

Oui, il ne s’entraîne pas à ce point dans les moments précédant un combat pour le titre des poids lourds en 12 rounds, mais les critiques diraient à juste titre que ses jambes devraient être en mesure de faire face à un poids réduit dans une marche vers le ring.

Quels sont les muscles de contraction?

Les fibres musculaires à contraction lente sont bonnes pour les activités d’endurance comme la course longue distance ou le vélo.

Ils peuvent travailler longtemps sans se fatiguer. Les muscles à contraction rapide sont bons pour les mouvements rapides comme sauter pour attraper une balle ou sprinter pour le bus. Ils se contractent rapidement, mais se fatiguent rapidement car ils consomment beaucoup d’énergie.

BT Sport

Wilder a effectué des sprints et d’autres exercices dans un gilet lesté pendant l’entraînement

Et il a été révélé que Wilder portait le costume coûteux – conçu pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs – pendant 15 minutes AVANT même de commencer sa marche.

S’adressant à talkSPORT, le journaliste de boxe Dan Rafael a déclaré: «C’était un costume lourd et Deontay m’a dit qu’il portait l’équipement pendant environ 15 minutes avant de marcher sur le ring – pas le casque, mais toute la tenue – et ensuite vous mettez le casque, cela restreint un peu la respiration.

“Si vous regardez le combat, vous savez que ce fut un très long et long et dramatique ring ring.”

Quoi qu’il en soit, on pense que Wilder travaillera à nouveau avec les designers basés à Los Angeles Cosmo & Donato – peut-être pour le troisième combat, qui aura lieu plus tard cette année en Amérique.

.