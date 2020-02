Deontay Wilder et Tyson Fury ont continué de se disputer lors d’une conférence de presse pendant la pause publicitaire avec le champion qualifié de «troisième meilleur poids lourd»

Deontay Wilder et Tyson Fury sont à quelques jours de renouveler leur rivalité à l’intérieur du ring, mais les festivités de la semaine de combat sont toujours bonnes pour un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Bien sûr, leur premier combat à la fin de 2018 a abouti à un tirage controversé que beaucoup croyaient que Fury avait réellement gagné, mais le renversement tardif de Wilder sur le Gypsy King lui a épargné la première défaite de sa carrière.

Tyson Fury et Deontay Wilder ont renouvelé leur rivalité à Las Vegas hier

La paire s’est de nouveau affrontée à Las Vegas la nuit dernière lors de la conférence de presse d’avant-combat où la paire s’est engagée dans un match de bousculade.

Les fans sont devenus un peu blasés par le théâtre des conférences de presse de boxe ces dernières années.

De nombreux rivaux amers se révèlent être les meilleurs amis par la suite (ahem, David Haye et Tony Bellew) et Fury est un homme qui sait attirer l’attention sur lui.

Cependant, ces images invisibles du Gypsy King et du Bronze Bomber faisant des allers-retours pendant une pause commerciale montrent qu’il n’y a pas d’amour perdu entre les deux alors qu’ils se crient dessus et Fury qualifie son adversaire de “ troisième meilleur poids lourd ” au monde.

Les deux hommes ont enregistré des victoires depuis leur dernière rencontre, mais Wilder a marqué deux KO tandis que Fury a travaillé pour une victoire sur Otto Wallin la dernière fois et il a subi une coupure vraiment horrible au-dessus de ses yeux dans le processus.

On craint que si Wilder l’attrape avec cette cicatrice, Fury pourrait avoir des ennuis. Mais là encore, le nom du jeu est de ne pas se faire toucher et il n’y a aucun doute sur la compétence de Fury.

Frank Bruno a rejoint talkSPORT jeudi matin et a expliqué qu’il ne serait pas surpris que Fury se fraye un chemin vers la victoire, tant qu’il évitait la dynamite entre les mains de Wilder.

“Si vous regardez le dernier combat de Wilder contre Luis Ortiz, il lui a fallu sept rounds avant que Wilder ne l’attrape avec la main droite.

«Tyson Fury est beaucoup plus frais, beaucoup plus habile, beaucoup plus jeune et un meilleur boxeur. Tout ce qu’il a à faire, c’est de ne pas être touché.

Fury et Wilder ont eu un classique en 2018

«Il a le poids et le poids derrière lui. Il est environ deux, trois pierres plus lourd que Wilder. Il l’intimidera et est un meilleur boxeur qu’Ortiz. Si vous le regardez, il est à la limite de 40 ans et coupait les oreilles de Wilder avant de se faire prendre.

“Fury, quand il a combattu Wilder, n’a pas été déconcerté pour les 12 rounds. Et n’oubliez pas qu’il a perdu dix pierres.

«Il m’a l’air bien Tyson Fury. Je ne serais pas surpris s’il coupait les oreilles, mais un coup de poing pourrait tout changer. “

Wilder vs Fury 2 est en direct et exclusif du MGM Grand sur talkSPORT le samedi 22 février

