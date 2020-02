Deontay Wilder ou Tyson Fury? Qui Anthony Joshua, Mike Tyson et d’autres stars des poids lourds passées et présentes soutiennent pour gagner

Deontay Wilder et Tyson Fury renouvellent leur rivalité samedi soir à Las Vegas avec tout le monde de la boxe qui regarde de près.

L’énorme combat pour le titre des poids lourds, en direct sur talkSPORT – en association avec le sponsor officiel Betfred – a attiré l’attention de toute la division, suscitant les opinions de bon nombre des meilleurs chiens.

Ici, talkSPORT.com examine ce que certains des plus grands noms de la boxe poids lourd, passés et présents, prévoient de se produire.

Deontay Wilder et Tyson Fury se reverront le 22 février

Anthony Joshua: victoire de Tyson Fury

Joshua a déclaré: «Je pense que Fury gagne. Je l’ai dit. Je pense que l’homme qui a failli le faire la première fois ne se trompera pas la deuxième fois.

“Je pense qu’il s’est approché la première fois au point de faire un nul, ce n’était pas comme une masterclass de 12 rounds puis il a été battu au 12ème et ça vient de le séparer.

«C’était un match nul, c’était aussi serré. Je pense donc que Tyson Fury va corriger ses torts et revenir et gagner. »

Anthony Joshua est le champion des poids lourds WBA, IBF & WBO

Frank Bruno: Soutenir Tyson Fury

L’ancien champion du monde des poids lourds a déclaré à talkSPORT: «Je préfère Tyson Fury pour gagner parce qu’il a la compétence de boxe.

«Lorsque Tyson Fury l’a combattu la dernière fois, il était hors du ring depuis trois ans et a pris la voie rapide. Il est revenu dans la voie lente, a retiré la rouille de son corps.

«Il a pris plus de poids parce que plus il est lourd, mieux il est. Il a fait de la musculation et son corps est très, très bon, son esprit est bon.

«S’il boxe de manière sensée, il boxe intelligemment, il a la taille, la portée, le poids, l’expérience derrière lui pour se taire les oreilles toute la nuit.

«S’il commence à faire du canotage, il pourrait se faire prendre. Le but du jeu pour celui-ci est de le déranger, de briser son rythme, de le garder sur le pied arrière, de le piquer, de bouger et de le déséquilibrer.

«Les gens sous-estiment Tyson Fury. C’est un gros morceau mais combien de boxeurs peuvent passer de l’orthodoxe au gaucher? Et il a tellement d’habileté et il est très, très confiant. »

Mike Tyson: Soutenir Tyson Fury

Tyson a déclaré à BT Sport: «Je suis toujours attaché à lui parce qu’il porte son nom. C’est la chose naturelle à faire, non? Je suis partisan de lui…

“Peu m’importe combien vous frappez fort, c’est difficile de battre quelqu’un qui ne veut pas arrêter …

«Ce sera un combat vraiment, vraiment intéressant et les deux gars ont quelque chose à prouver.

“Je souhaite juste le meilleur pour Tyson Fury, je suis toujours un fan de Tyson.”

Instagram – Tyson Fury

Tyson Fury et Mike Tyson se sont rencontrés en personne l’an dernier

David Haye: arrêt Deontay Wilder

Haye a déclaré: «Fury a brillamment boxé la première fois, c’était avec Ben Davison dans son coin. Il n’a pas Ben dans le coin cette fois.

«Lors de son dernier combat, il a subi deux coupures horribles dans l’œil. Cela pourrait rouvrir, ce qui signifierait qu’il aurait le même combat avec un œil.

«Essayer de battre Deontay Wilder avec deux yeux est déjà assez difficile.

“Le fait que j’entends dire qu’il prend du poids supplémentaire, ce qui peut ralentir sa mobilité, sa vitesse et ses réflexes, je dois aller avec Deontay Wilder par arrêt.”

David Haye est l’ancien champion des poids lourds de la WBA

Lennox Lewis: Tyson Fury pourrait assommer Deontay Wilder

Lewis a déclaré à talkSPORT: «Je dirais qu’il [Fury] veut le mettre KO.

«Tyson Fury a le pouvoir, il avait juste besoin de le développer correctement. Il a juste besoin de quelqu’un pour le sortir de lui.

«Le gars mesure 6 pieds 9 pouces. Il a battu Wilder lors du premier combat, il a donc le pouvoir de l’affecter.

«S’il veut le poursuivre, il vaut mieux le rendre bon. Je pense qu’il va le faire réfléchir pendant une minute, puis retourner à la boxe. “

Lennox Lewis est l’ancien champion incontesté des poids lourds

Dillian Whyte: dépend du plan de match

Whyte a déclaré: “Je pense que si Fury encaisse, c’est un combat 70/30, peut-être un combat 60/40 [in his favour].

«S’il essaie d’aller pour le KO, il en fait un combat 60/40 pour Deontay Wilder ou un combat 70/30 pour Deontay Wilder. S’il encadre, c’est l’inverse.

«Cela dit, Wilder est aussi un peu ringard. Chaque fois qu’il est tagué, il est secoué. Donc Fury est un grand gars et il pourrait l’arrêter.

«Je ne pense pas que ce soit un excellent plan de match pour Tyson Fury, mais je pense qu’ils disent juste cela pour que Wilder essaie de boxer. En boxe, beaucoup de choses se disent et il ne se passe pas grand-chose. Voyons voir.”

DAVE THOMPSON / ROUTE ONE PHOTOGRAPHY / Matchroom

Dillian Whyte détient la ceinture «intérimaire» de la WBC

Charles Martin: Deontay Wilder par KO

Martin a déclaré à Fight Hub: «Fury va le sortir, il va faire son truc, mais Wilder va le frapper avec cette main droite et ça va probablement être éteint.

“Il le fait, il est sur une séquence éliminatoire d’un coup de poing, je penche plus vers Wilder.

“Regardez son palmarès, la deuxième fois qu’il les combat, c’est comme s’il les avait compris. Il va être comme “boom” et atterrir cette main droite. “

Charles Martin est l’ancien champion des poids lourds IBF

Wladimir Klitschko: Tyson Fury sur les points

Fury a déclaré au National: «Soit Wilder va éliminer Fury, soit Fury va gagner aux points.

«Personnellement, je respecte beaucoup Wilder – il était dans mon camp d’entraînement, nous avons passé des rondes sur le ring. C’est un gars formidable et un boxeur fantastique.

“Autant de KO qu’il en a, vous n’avez probablement personne d’autre, à l’heure actuelle, de poids lourds, y compris moi.

“Je pense, ou je souhaite, qu’en réalité Fury, croyez-le ou non, puisse le faire.”

Wladimir Klitschko est l’ancien champion poids lourd de longue date

Oleksandr Usyk: victoire de Tyson Fury

Usyk a déclaré à Ren TV: «J’ai préféré Tyson Fury lors du premier combat.

«Dans le second, je serai probablement plus enclin à lui.

«Il a beaucoup plus de compétences que Wilder. Mais Wilder est un gars tellement imprévisible qui peut frapper à tout moment. »

Ed Mulholland / Matchroom

Oleksandr Usyk est récemment passé au poids lourd

