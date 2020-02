Deontay Wilder se plaint de Kenny Bayless après la perte de Tyson Fury

Deontay Wilder a subi sa première défaite professionnelle lors de la défaite de TKO du championnat des poids lourds contre Tyson Fury.

Wilder est entré dans le combat avec un dossier de 42-0-1 – avec ce match nul contre Fury en 2018 – et il n’a pas exactement pris cette première défaite en 44 essais.

Il a essentiellement traversé un Rolodex d’excuses.

Lundi, Wilder a déclaré à The Athletic que le costume élaboré de 45 livres qu’il portait lors de sa promenade sur le ring avait les jambes fatiguées lors de la troisième ronde, le rendant incapable de porter l’un de ses coups dévastateurs à la droite à Fury. Mais ce n’était pas tout.

Wilder ne pensait pas non plus que l’arbitre Kenny Bayless ait appliqué les règles équitablement. Il a déclaré à l’Athletic que Bayless avait lancé un avertissement passionné dans les vestiaires au sujet de coups de poing à l’arrière de la tête. Mais à l’heure du combat, Bayless laisse Fury frapper l’arrière de la tête en toute impunité.

Via The Athletic:

«Bayless était venu dans mon dressing, m’a regardé dans les yeux et a dit que si je frappais Fury à l’arrière de la tête – un coup de poing de lapin – ou que je quittais la pause, il me disqualifierait ou me déduirait deux points. Je suppose que ces règles ne s’appliquent qu’à moi parce qu’elles ne s’appliquent pas à mon adversaire. (Fury) m’a frappé à l’arrière du cou et de la tête toute la nuit et Bayless n’a rien fait à ce sujet, au point que j’ai eu des bosses et des ecchymoses. C’était une chose qui me frustrait beaucoup. »

Il a continué à dire à propos de Bayless déduisant un point de Fury au cinquième tour:

“Pourquoi prenez-vous un point maintenant quand il a fait ça tout au long du combat?” Wilder a dit qu’il rugissait vers Bayless. «Qu’est-il arrivé à ce discours? Qu’est-il arrivé à cette disqualification? Toutes ces choses que tu as dit que tu me ferais? “

Wilder a ajouté qu’il était prêt pour les ébats de Fury, mais il n’était pas prêt à se battre sur des jambes bancales. Wilder prévoit également d’activer la clause de revanche et de combattre la troisième étape d’une trilogie Wilder-Fury cette année.

