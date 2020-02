Deontay Wilder s’est entraîné avec un gilet de 45 livres malgré le costume de blâme

Dans les jours où Deontay Wilder a pris la première perte professionnelle de sa carrière aux mains de Tyson Fury, l’ancien champion des poids lourds de la WBC a déchaîné de nombreuses excuses pour expliquer ce qui s’est passé samedi soir.

Il a reproché à l’arbitre Kenny Bayless de ne pas avoir appliqué ses avertissements d’avant-combat concernant les coups de poing à l’arrière de la tête. Il a blâmé son coin pour avoir jeté l’éponge (bien que ce soit le geste correct et responsable). Il a également blâmé le costume élaboré de 40 livres qu’il portait lors de la marche du ring pour s’être fatigué les jambes lors de la ronde 3.

Bien que cela puisse théoriquement être épuisant de faire une longue marche vers le ring avec 40 livres de costume sur votre personne, Wilder a agi comme si c’était un choc pour son système et non quelque chose auquel il était habitué. En 2018 et après le premier combat Fury, Wilder a discuté de l’utilisation d’un gilet de 45 livres comme élément clé de son programme d’entraînement.

Il a dit à Joe Rogan:

«Nous voulons activer les muscles à contraction rapide. Nous faisons tout à grande vitesse. Si je fais quelque chose qui consiste à bouger mes pieds, c’est du sprint et des trucs comme ça. Je porte un gilet de 45 livres sur moi aussi pour tous mes exercices et tout ce que je fais pour avoir ce poids supplémentaire sur moi. »

Si un gilet de 45 livres était une composante régulière de “TOUT” ses exercices, alors cela rend vraiment son excuse de costume plus faible qu’elle ne le faisait déjà. Il aurait dû être habitué au poids.

Wilder a déclaré qu’il activerait la clause de revanche du contrat, nous devrons donc voir pour quel type de costume il opte avant son prochain combat. Et combien c’est lourd.

