Deontay Wilder vs Tyson Fury Diffusion en direct, aperçu, date, heure, cotes

La boxe n’est pas beaucoup mieux que ça. C’est sans doute le plus grand combat des poids lourds depuis des décennies et il semble être le plus excitant depuis la première fois que Deontay Wilder et Tyson Fury se sont affrontés. Si vous ne voulez rien manquer de l’action en direct, inscrivez-vous sur ESPN + pour voir le PPV Wilder contre Fury 2.

La première fois, Fury a battu Wilder au début des rounds avant de se fatiguer et de se faire renverser au 12ème et dernier round avant de se relever choquant de la toile pour terminer le combat. C’était suffisant pour diviser les juges et forcer un match nul. Cette fois-ci, Fury et Wilder chercheront à éliminer les juges de la décision, les deux boxeurs parlant des KO.

Jetez un œil ci-dessous pour un aperçu du combat, y compris le record de Tyson Fury et le record de Deontay Wilder. Voici comment regarder Wilder contre Fury 2, y compris les informations de diffusion en direct.

Comment regarder Deontay Wilder contre Tyson Fury 2

Qui: Deontay Wilder (42-0-1 41 KOs) contre Tyson Fury (29-0-1 20 KOs)

Quand: Samedi 22 février, 17 h 00 ET (Préliminaires) / 21 h 00 ET (carte principale)

Où: MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, NV

Wilder contre Fury 2 en direct:

Direct: ESPN +

Pour diffuser le pay-per-view sur ESPN +, vous devez être abonné ESPN + et acheter le pay-per-view. Si vous êtes déjà abonné, le coût est de 79,99 $. Les nouveaux abonnés peuvent acheter un forfait qui comprend le paiement à la séance et un mois d’ESPN + pour 84,98 $.

Wilder vs Fury 2 cotes de boxe:

Deontay Wilder (-110) contre Tyson Fury (100), selon BetMGM

Carte de combat Wilder vs Fury 2 – Carte principale:

Deontay Wilder contre Tyson Fury – WBC Heavyweight Title / Lineal Heavyweight Title

Charles Martin contre Gerald Washington – Poids lourd

Emanuel Navarrete contre Jeo Santisima – WBO Super Bantamweight Title

Sebastian Fundora contre Daniel Lewis – Poids moyen junior

Carte de combat Wilder vs Fury 2 – Préliminaires:

Amir Imam contre Javier Molina – Poids mi-moyen junior

Subriel Matias contre Petros Ananyan – Poids welter junior

Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs – Léger

Gabriel Flores Jr. contre Matt Conway – Junior léger

Vito Mielnicki Jr. vs. Corey Champion – Poids mi-moyen

Isaac Lowe contre Alberto Guevara – poids plume

Record de Tyson Fury:

29-0-1 (20 KO)

Record Deontay Wilder:

42-0-1 (41 KO)

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

