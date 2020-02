Deontey Wilder vs Tyson Fury LIVE 2 Rematch Broadcast TV, Où regarder Fight Box 2020

Deontay Wilder Il jouera son titre mondial des poids lourds WBC le samedi 22 février lorsqu’il affrontera Tyson furie dans un match revanche que les fans réclament depuis que les juges sont arrivés à égalité par décision partagée lors de leur premier combat en décembre 2018.

Ce combat a été une bataille épique qui s’est terminée par l’une des rondes les plus excitantes de ces dernières années. Wilder, le frappeur le plus dur du sport en ce moment, a frappé Fureur au 12ème tour avec une droite dure suivie d’un manuel qui a laissé le crochet sur le crâne.

La grande technique de Fureur Il avait dépassé l’Américain pendant de longues périodes de combat et avait survécu à une démolition antérieure au neuvième round, mais il semblait destiné à devenir une autre des nombreuses victimes de KO du bombardier de bronze. Incroyablement, le Britannique s’est levé de la toile et a terminé le combat.

C’était la première fois qu’un homme goûtait autre chose que la victoire dans un match de boxe professionnel, et les deux restent invaincus avant l’affrontement de samedi au MGM Grand Arena de Las Vegas.

Time and Channel Wilder vs Fury 2

Quand: Samedi 22 février à 18h PT / 21h ET aux États-Unis. 20 h au Mexique.

O Where: MGM Grand à Las Vegas.

TV: Fox (paiement par événement), BT Sport Box Office (uniquement au Royaume-Uni, paiement par événement). ESPN en Amérique latine. Boîte aztèque au Mexique.

Streaming en direct: ESPN +, Fox Sports Go (payez pour voir aux États-Unis)

Probabilités (Caesars Palace): Wilder -125, Fury +105

Deontey Wilder contre Tyson Fury LIVE 2

Pour Fureur (29-0-1, 20 KOs), une victoire représenterait l’aboutissement d’un long et difficile voyage de retour après qu’il ait failli perdre sa carrière dans les deux ans qui ont suivi sa victoire sur le champion incontesté de l’époque, Wladimir Klitschko, en 2015.

Le soi-disant Roi gitan Il serait à nouveau champion du monde avec la victoire samedi, et grâce à sa personnalité coquine, il pourrait prendre la décision dans la division poids lourds.

Une victoire pour Wilder (42-0-1, 41 KOs) contribuerait grandement à consolider son héritage comme l’un des poids lourds les plus redoutables et les plus accomplis de toute époque. En 43 combats professionnels, seulement Fureur et Bermane Stiverne a atteint la cloche finale.

Wilder Il a été critiqué pour son manque de perspicacité en boxe, mais son pouvoir est indéniable. Il a fait une belle carrière en utilisant un long jab et en attendant patiemment des occasions de se faire tirer dessus. Une victoire sur Fury ferait taire certains de ses détracteurs.

Alors, qui obtient la gloire? Michael Benson de TalkSport a résumé les opinions de plusieurs poids lourds actuels et précédents. Sur les huit boxeurs cités, quatre soutiennent Fureur (dont Anthony Joshua et Oleksandr Usyk), trois sont dans le camp de Wilder (Charles Martin, Lennox Lewis et David Haye), tandis qu’un (Dillian Whyte) était indécis.

Haye pense que Wilder va assommer cette fois.

«Fureur il a brillamment boxé la première fois, c’était avec Ben Davison dans son coin. Cette fois, il n’a pas Ben dans le coin », a-t-il déclaré à BT Sport.

«Lors de son dernier combat, il a reçu une paire de coupures horribles sur l’œil. Cela pourrait rouvrir, ce qui signifierait qu’il aurait le même combat avec un œil.

Fureur Il a été maltraité par Otto Wallin lors de ce qui devait être un combat facile en septembre. La blessure profonde n’a eu que quelques mois à guérir. Ouais Wilder il le partage à nouveau, le boxeur de 31 ans aura de sérieux ennuis.

Son chemin vers la victoire repose probablement sur lui en utilisant sa capacité défensive habile et son cadre 6’9 «pour frustrer Wilder. Cela a bien fonctionné lors du premier match, et Fureur Il a eu beaucoup de succès avec des coups et des mouvements. Cependant, si vous vous blessez tôt, cela devient une lutte nerveuse pour la survie contre un gars au pouvoir presque mythique.

Dans le magazine The Ring, ils ont interrogé 20 personnes dans et autour du monde de la boxe, y compris des écrivains, des entraîneurs, des boxeurs, des promoteurs et autres. Cette liste favorise le champion, avec 12 soutiens Wilder et huit choix Fureur pour gagner.

Le manager Vadim Kornilov estime que Fureur Il peut gagner, mais il a dit que cela pourrait être parfait.

“Je crois que Fureur Il est le meilleur combattant et s’il ne fait pas d’erreur, il peut gagner », a-t-il déclaré. «En fait, c’est un combat 50-50 compte tenu de la puissance de Wilder qui peut mettre fin au combat à tout moment, je continue Fureur dans les points ».

Ce combat peut manquer de l’action du premier match avec autant d’enjeux pour les deux combattants, mais la tension sera presque insupportable à tout moment. Chaque seconde sur le ring est l’occasion pour Wilder libérer un double et mettre fin à la nuit de Fureur. Le danger est toujours à l’affût.

Le caractère imprévisible de Fureur et l’association non prouvée avec le manager Javan «SugarHill» Steward fait de lui un cyprès incroyable dans ce combat.

Presque tout le monde sait de quoi ils vont tirer Wilder. La version de Fureur Apparaître samedi soir pourrait aider beaucoup à décider de l’issue de cette affaire.

Deontey Wilder vs Tyson Fury LIVE 2 Rematch Broadcast TV, Où regarder Fight Box 2020