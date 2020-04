Départ émotionnel de Pedrerol vers son ami Michael Robinson: “Nous étions très heureux ensemble”

Michael Robinson Il a partagé des plateaux et des émissions avec de nombreux collègues au cours de sa longue carrière de commentateur et de communicateur. Après avoir raccroché les bottes, l’Anglais a trouvé un logement sur le petit écran, où il travaillait sans interruption jusqu’à il y a des semaines, lorsque le football était suspendu par le coronavirus. À ses débuts sur + The Day After ’sur Canal +, il était accompagné d’un Josep Pedrerol qui a montré son profond regret pour la mort du Britannique avec un adieu émotionnel sur ses réseaux sociaux.

Avec une image des deux à l’époque, le désormais réalisateur et présentateur de ‘Jugones’ et ‘El Chiringuito’ a écrit quelques mots émouvants après avoir appris la triste perte de Robinson, qui était son compagnon pendant des années au début des deux à la télévision. : «Merci pour tant de moments, Michael. Merci pour tant de discussions, tant de conseils, tant de rires et quelques larmes. Nous avons été très heureux ensemble lors de votre lendemain. Nous quittons le sourire du sport. Repose en paix, ami.

Merci pour tant de moments, Michael. Merci pour tant de discussions, tant de conseils, tant de rires et quelques larmes. Nous avons été très heureux ensemble lors de votre lendemain. Nous quittons le sourire du sport. Repose en paix ami. #michaelrobinson #Robinson #EDD pic.twitter.com/nTrJqYrfpi – Josep Pedrerol (@jpedrerol) 28 avril 2020

Il y a longtemps, lorsque Michael Robinson a rendu publique sa maladie, Josep Pedrerol a également voulu envoyer toutes ses forces et ses encouragements à l’anglais dans son programme du 18 mars 2018. «Bonne chance, Michael Robinson. Vous avez de la force et vous pouvez l’obtenir. Tu étais notre parrain. Avec toi tout a commencé et avec vous cela continuera pendant de nombreuses années. Ce programme est pour vous », a déclaré ce jour-là un Pedrerol excité qui, ce mardi, a regretté sa perte via Twitter.