DEPEPCIONANTE | La pire équipe de l’histoire de Chivas

Dans le monde du football, il est inévitable d’être toujours constant, car même les meilleures équipes du monde ont de mauvais moments. Dans le cas du football mexicain, Chivas était également proche de la relégation et était avant-dernier dans un événement, quelque chose d’inoubliable pour les fans sans oublier les protagonistes eux-mêmes.

Dans la Clausura 2013, le Flock était en position 17, puis dans l’Apertura 2013 le 16, 2014 dans la 15e Clausura et 2014 dans la 16e Ouverture, et bien qu’ils n’aient pas de mauvais joueurs, ils ne pouvaient pas démontrer leur meilleure version, alors souvenez-vous du pire onze dans l’histoire du club:

Luis Míchel

El Gato n’est pas un mauvais gardien de but, il était même un joueur de la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010, mais malheureusement, il a eu du mal à être sous les trois postes de l’étape la plus triste du club avec 24 buts en Clausura 2013. Les choses ne s’amélioreraient pas pour la prochaine championnat et une fois terminé, le gardien de but a quitté le club de Guadalajara.

Héctor Reynoso

Malgré son grand cœur et son dévouement, qui l’ont caractérisé tout au long de sa carrière, cela ne lui a pas suffi pour éviter la mauvaise campagne, car il a également été blessé, bien qu’il ait été chargé d’exécuter les tirs au but quand il en a eu l’occasion. Le capitaine a essayé de créer un environnement optimal, mais les circonstances ont progressivement brisé le groupe et après avoir passé plus de douze ans dans le giron, terminant l’ouverture de 2013, a dit au revoir lors de son transfert à Monarchs.

Kristián Álvarez

El Patroncito, nommé d’après le petit ami de l’une des filles de Jorge Vergara à cette époque, il a également entrevu un bon défenseur car il faisait partie des équipes inférieures de Tricolor, cependant, il a laissé de nombreuses inconnues avec sa performance en faisant plusieurs erreurs.

Miguel Ponce

Comme cela s’est produit avec d’autres joueurs, même s’il était médaillé olympique à Londres et faisait partie des inférieurs du Tricolor, son niveau n’était pas très régulier sur l’aile gauche, avec très peu de contribution en attaque, en plus d’avoir de mauvaises vertus à défendre. Pour cette raison, après la fin de 2013, il a été décidé de l’envoyer en prêt avec Toluca.

Sergio “Cherokee” Pérez

Après de belles performances avec Puebla et Rayados, l’ailier a signé pour Clausura 2013 avec El Rebaño, mais il n’a jamais pu suivre la situation en passant entièrement la nuit, à tel point qu’à la fin du semestre, il a été envoyé au Atlante.

Patricio araujo

Le champion du monde U-17 et l’un des capitaines sont restés en lice pendant longtemps, mais il n’a pas non plus été à la hauteur de la situation et a même joué dans des querelles avec ses coéquipiers. Après dix ans, il a également dit au revoir à l’équipe en 2015.

Jorge “Chatón” Enríquez

Après avoir joué avec l’équipe nationale mexicaine, avoir été champion olympique à Londres 2012 et avoir joué la Coupe du monde U-20 2011 en Colombie, où il a remporté le Boule de bronze, on attendait trop de l’équipe de jeunes, bien que son niveau diminue inexplicablement depuis 2012, si peu de choses pourraient aider à réparer le paludisme dans le groupe Tapatío.

Luis Perez

Le multi-champion et capitaine des Rayados est arrivé à Guadalajara à l’Apertura 2012, mais les blessures ne lui ont pas permis d’avoir de la régularité.

Comme d’autres éléments, ce n’était ni l’ombre de ce qu’il a montré dans la Sultana del Norte ni avec l’équipe mexicaine, restant comme un contrat décevant, alors quand le semestre de Clausura 2013 s’est terminé, l’entraîneur l’a rendu transférable.

Marco Fabián

La promesse éternelle de Guadalajara ne pourrait jamais se démarquer comme il l’imaginait, le laissant avec la veste «10» à cette époque, qu’il avait reçue avec le départ de Alberto Medina.

Il ne faut pas oublier que le public lui a beaucoup embêté car il préférait la fête et la vie nocturne que de se concentrer vraiment sur la crise du club.

Miguel Sabah

Le fils prodigue est rentré chez lui pour la Clausura 2013 après sa visite réussie à Monarcas, où il a fait un triplet de peur avec Márquez Lugo et Gerardo Lugo. Cependant, sa deuxième étape dans le troupeau était extrêmement grise, recevant très peu d’occasions, marquant seulement trois sucettes en 15 affrontements, dont le pire, dans l’Apertura 2013, il n’a marqué qu’une fois sur dix engagements, quittant l’institution pour León.

Rafael Márquez Lugo

Avec Reynoso et Míchel, il était l’un des rares à avoir mis son visage au service de l’équipe, étant l’homme clé du score et sans aucun doute beaucoup plus était attendu de lui puisqu’il est apparu à plusieurs moments importants alors qu’il a récolté 23 buts en 44 matchs au cours de sa étape. Malheureusement, après trois opérations au genou gauche, il n’a jamais pu être beau et a choisi de se retirer.

Benjamin Galindo

Pendant longtemps, il a été mentionné que les pires Chivas de l’histoire étaient celles de l’époque de Ignacio Ambriz, mais la deuxième étape du Master manquait toujours à l’avant.

Bien qu’il ait été champion sur le banc de Santos Laguna lors de la Clausura 2012, il n’a pas réussi à soulever le groupe malgré son grand talent; pour le prochain concours, il entrerait en action Juan Carlos Ortega, avec une étape encore pire dans l’Ouverture 2013.

SUBSTITUTS:

Gardiens de but: Toño Rodríguez y Miguel Jiménez

Défenses: Jesus Sanchez, Abraham Coronado, Juan Pablo Orozco, Miguel Basulto, Carlos Villanueva, Abel Fuentes, Raúl “Dedos” López, Adrian Cortés y Victor Perales.

Signifie: Luis “Vaquero” Morales, Giovani Hernández, Michael Perez, Fernando “Oso” González, José Luis Verduzco y Javier “La Chofis” López

Attaquants: Carlos Fierro, Erick Torres, Carlos Cisneros y Míchel Vázquez