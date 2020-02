Depuis le premier combat de Tyson Fury et Deontay Wilder, il y a eu une audience avec le Pape, une apparition à la WWE et des KO dévastateurs

Beaucoup de choses se sont passées depuis le premier combat de Tyson Fury et Deontay Wilder.

Boris Johnson dirige maintenant le Royaume-Uni, le Brexit s’est effectivement produit et Anthony Joshua a perdu puis remporté ses titres de poids lourds.

Fury et Wilder se rencontreront à Las Vegas pour un match revanche de leur tirage 2018

Et Fury et Wilder ont tous deux eu 18 mois également mouvementés, ce qui a inclus un public avec le pape une incursion dans la lutte professionnelle et des révélations sur le nombre de fois où l’on peut se masturber en une journée.

Le duo se retrouve dans un autre combat pour le titre, cette fois à Las Vegas et talkSPORT sera là pour vous faire vivre toute l’action le 22 février.

Voici ce qui s’est passé entre les deux, à commencer par les deux KO incroyables de Wilder.

Bonsoir, Breazeale et Ortiz

Il est juste de dire que le champion du WBC a affronté des adversaires plus coriaces avant de faire le tour de Fury.

Dominic Breazeale a été le premier à participer à Wilder un peu plus de six mois après sa rencontre avec le Gypsy King. Peu de gens pensaient que Breazeale – un homme confortablement arrêté par Anthony Joshua des années auparavant – troublerait vraiment le bombardier de bronze, et ils se sont avérés avoir raison.

Wilder a terrassé le challenger avec un crochet droit vicieux au tout premier tour pour enregistrer l’un des KO les plus brutaux de 2019 pour s’asseoir aux côtés des nombreuses autres finales dévastatrices de sa carrière.

Ensuite, le match revanche avec Luis Ortiz. C’était presque une réplique de leur premier combat où le Cubain l’a mis en boîte pour de gros sorts et était apparemment en tête sur les tableaux de bord avant qu’il ne rencontre sa disparition.

Il est apparu après le combat que Wilder était en effet en retard sur les trois tableaux de bord des juges avant de porter le coup fatal au septième tour.

La première entaille est la plus profonde

Comme Wilder, Fury a également combattu deux fois, mais, avec tout le respect que je vous dois, ils n’étaient pas contre des noms notables. Ces combats ont été conçus pour augmenter le profil du Gypsy King aux États-Unis – en particulier à Las Vegas – et le premier combat a parfaitement fait cela.

Tom Schwarz a été arrêté par Fury au deuxième tour seulement et le champion du monde des poids lourds linéaires avait l’air génial à l’intérieur des cordes. Sa défense en particulier est devenue virale car Schwarz ne pouvait pas s’approcher du Mancunien de six pieds neuf pouces.

Son entrée en tenue américaine complète l’a certainement attiré par les fans et a également montré sa personnalité.

Puis il a combattu Otto Wallin et, en vérité, a eu la chance de s’échapper avec une victoire.

Bien sûr, ce n’est pas une inclinaison contre Fury, c’est en fait un compliment qu’il a pu gagner avec tout le sang dans ses yeux d’une vraiment méchante coupe qui nécessitait des points internes et externes.

La coupe de Tyson Fury était horrible et nécessitait 47 points

Ce combat n’a pas rehaussé son profil comme il l’aurait espéré, mais cela a montré qu’il est un homme dur.

Wilder rencontre… le pape

Le roi du WBC a rencontré le pape François lors d’une tournée à Rome en décembre dernier et n’est devenu que l’un des trois boxeurs à avoir partagé un public avec sa Sainteté. rejoindre les sommités de la boxe Muhammad Ali et Riddick Bowe.

Lors d’une cérémonie privée à Vatican, Wilder a été nommé représentant des Boxers et ambassadeur pour la paix par le sport. Oui, le même homme qui a dit qu’il allait tuer des gens à l’intérieur d’un ring de boxe.

Parlant de son voyage, qui a également accueilli le Colisée et une visite pour voir la statue du boxeur au repos, Wilder rayonnant a déclaré: «Le rencontrer était incroyable. J’adore tout ce qu’il représente et ce qu’il représente.

“Il est tout au sujet de la paix mondiale et c’est de cela que je parle – je me bats pour la paix mondiale. C’était incroyable d’être parmi lui. Il est tout ce que les gens disent qu’il est.

“Il aime aussi la pizza et un grand fan de boxe et vous savez qu’il est en dehors du bébé de la famille #BombZquad.”

Pour couronner le tout, il a réussi à faire signer des gants de boxe par le Pape pour son co-entraîneur Jay Deas.

Tyson Fury devient une superstar de la WWE

Fury, non content de s’asseoir et de laisser son œil guérir, a décidé qu’il deviendrait une superstar honoraire de la WWE.

En octobre, l’homme de 31 ans a affronté et battu Braun Strowman à Crown Jewel en Arabie saoudite et aurait empoché près de 12 millions de livres sterling dans le processus.

Fury a affirmé qu’il l’avait fait parce que ses enfants sont des fans de la WWE et ont fait une nouvelle apparition sur WWE SmackDown quand il est venu à Manchester plusieurs semaines plus tard et est en fait devenu ami avec Strowman, éliminant l’équipe B Team tag.

Bien qu’il soit un très bon outil promotionnel pour le combat contre Wilder, il est largement admis que Fury n’a pas fini avec la WWE et il est prévu qu’il rencontre Brock Lesnar à un moment donné.

Fury explore le MMA

Juste après son aventure à la WWE, Fury s’est ensuite entraîné avec le poids moyen de l’UFC Darren Till et sa technique a même provoqué une réaction du président de l’UFC, Dana White.

Il a déclaré qu’il n’aimerait vraiment que frapper dans la cage, donc ce ne serait pas strictement un déménagement à l’UFC, mais il a mentionné les poids lourds de la division, Stipe Miocic et Francis Ngannou.

Il a même affirmé qu’il s’entraînait avec Conor McGregor, ce que l’Irlandais a depuis minimisé.

“Ce n’est pas une mauvaise petite histoire, alors je laisse faire”, a-t-il expliqué.

«Tyson est un homme bon. Je l’aime. C’est un grand boxeur, un boxeur phénoménal. Probablement le meilleur boxeur naturel de la division poids lourds en ce moment. “

Easy Stroke par le Gypsy King

Fury a fait les gros titres au début de l’année en affirmant qu’il se masturbe SEPT fois par jour en préparation de son match revanche.

C’est une histoire dont beaucoup ont vu le côté drôle, et Fury a remonté la blague d’un cran en plaisantant qu’il sortait sa propre lotion spéciale…

