Derby’s Max Lowe réplique aux commentaires «racistes» et «stéréotypés» du spécialiste de la BBC limogé Craig Ramage

Max Lowe a qualifié les commentaires d’un expert de la BBC sur les joueurs noirs de Derby de «stéréotypes raciaux».

S’exprimant sur la radio de la BBC Derby Sportscene après le match nul 1-1 de samedi contre Huddersfield, menacé de relégation, Craig Ramage a déclaré qu’il pensait que les “jeunes hommes noirs” des Rams devaient “tirer un coup ou deux”.

Agence de photographie sportive AMA 2019

Max Lowe, diplômé de l’académie de Derby, a fait 42 apparitions pour le club

L’ancien milieu de terrain de Derby, qui a été limogé par la BBC, a déclaré: «Quand je regarde certains joueurs, leur langage corporel, leur position, la façon dont ils agissent, vous vous sentez juste, attendez une minute, il a besoin de tirer une cheville ou deux.

«Alors je dirais probablement que pour tous les jeunes gars noirs, tous les jeunes conseils s’ils le voulaient, que, vous savez, c’est à propos, quand vous luttez pour la forme, vous traversez un patch collant, c’est à propos d’aller revenir à l’essentiel, travailler dur et faire les bonnes choses. »

La BBC a édité les commentaires de Ramage à partir du podcast, qui a été publié dimanche.

La BBC a jugé les commentaires “inacceptables” et a insisté sur le fait qu’ils ne travailleraient plus avec Ramage.

Un communiqué a déclaré: “Ces commentaires étaient tout à fait inacceptables et nous ne travaillerons plus avec Craig.”

Dans une publication Instagram, Lowe a critiqué les vues «archaïques» de Ramage.

L’arrière gauche de Derby a déclaré: «En tant que jeune footballeur noir qui faisait mon chemin dans le match, j’ai été choqué par les commentaires d’un des analystes du programme Sportscene de BBC Radio Derby après notre match nul 1-1 avec Huddersfield.

«Avec le soutien de personnes que j’ai autour de moi – et après avoir lu aujourd’hui que Raheem Sterling doit diriger un groupe de travail sur l’antiracisme et la lutte contre la discrimination au nom de joueurs de tous horizons – j’ai décidé de parler au nom des footballeurs noirs à Comté de Derby.

. – .

Raheem Sterling a publiquement dénoncé le racisme dans le passé

«L’ignorance raciale, les stéréotypes et l’intolérance affectent négativement l’image des jeunes footballeurs impressionnables et créent un clivage inutile dans la société.

«Je suis également déçu qu’un radiodiffuseur de service public ne soit pas intervenu pour demander à l’analyste d’expliquer son raisonnement ou de se distancier de ces pensées archaïques.

“Cela a été diffusé en même temps que BBC Derby fait la promotion d’un long métrage de 27 minutes avec l’ancien défenseur des Rams Charlie Palmer sur les difficultés rencontrées en tant que jeune footballeur noir dans les années 1980.

“En tant que footballeur professionnel dans un club de championnat ambitieux et prestigieux, je sais que mes performances seront examinées de près et je n’ai aucun problème avec cela – mais je ne pense pas que ce soit acceptable pour moi et mon coéquipier Jayden Bogle d’être à en juger par la couleur de notre peau.

“Merci d’avoir pris votre temps pour lire ceci – dans un monde où vous pouvez être n’importe quoi, être gentil.”

Derby a soutenu Lowe dans une déclaration, affirmant qu’aucune forme de discrimination ne serait tolérée.

Le club a déclaré: «Derby County Football Club est au courant des commentaires faits par un employé de la BBC après le match d’hier contre Huddersfield Town, visant spécifiquement une section de nos jeunes joueurs.

«Nous avons été en contact avec la BBC tout au long de la journée et soulignons que nous ne tolérons en aucune manière aucune forme de discrimination.

“Nous prenons des commentaires comme ceux-ci extrêmement au sérieux, nous ne les tolérons pas, et nous nous tenons côte à côte, ensemble avec tous nos joueurs.”

Le chef de Kick It Out, Troy Townsend, a également condamné les propos de Ramage.

Il a déclaré: «Max Lowe du comté de Derby vient de publier ceci sur son Instagram.

«Il est gênant que la BBC Derby ait fourni une plate-forme pour ce type de stéréotypes raciaux. Aucune éducation ne mettra fin à cette ignorance. »

Derby County’s Max Lowe vient de poster ceci sur son instagram 😡

Il est gênant que la BBC Derby ait fourni une plate-forme pour ce type de stéréotypes raciaux. Aucune éducation ne mettra fin à cette ignorance. pic.twitter.com/anLw1zlsA7

– Troy Townsend (@ Towno10) 16 février 2020

.