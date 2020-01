Derek Carr parle de Brady aux Raiders

Après une fin décevante de cette saison des Patriots et aucun contrat en place, il y a eu plus que quelques rumeurs cet hiver selon lesquelles Tom Brady pourrait bien porter un autre maillot la saison prochaine.

Cela signifie que pendant cette intersaison, il y aura beaucoup de spéculations. Exactement, tellement de spéculations.

La dernière spéculation est venue à l’UFC 246 lorsque Tom Brady a été vu en train d’avoir une conversation avec le propriétaire des Raiders Mark Davis. De quoi ont-ils parlé? Personne n’en a la moindre idée! (Sauf les deux, on pourrait supposer.) Ils ont peut-être discuté de l’immobilier et de la météo, ou du combat qu’ils étaient sur le point de voir.

Mais cela n’a pas empêché la machine à rumeurs de passer à la vitesse supérieure et beaucoup de gens se sont demandé si Brady se dirigeait vers les Raiders.

Cela semble avoir contrarié l’actuel Raiders QB, Derek Carr. Dans une conversation avec Paul Gutierrez d’ESPN, Carr a clairement indiqué qu’il était un peu fatigué de la spéculation.

Via ESPN:

«Je veux dire, il y avait beaucoup de quarts à ce combat. Et il y avait beaucoup de joueurs de football à ce combat qui sont des agents libres.

Et c’est comme à chaque fois avec mon métier, c’est toujours une histoire. Peu importe ce que. Et connaissant certaines personnes qui m’entouraient, je sais même ce qu’était la conversation, et c’est comme, ‘Allez, mec, quand ça va se terminer?’ “

Je ressens pour Carr, et il n’était pas mal cette année pour les Raiders. Il n’était pas génial, mais pas mal non plus!

Mais aussi, cela vient avec le gazon. Carr est bien payé, et s’il doit supporter des rumeurs à chaque intersaison, eh bien, nous devons tous faire face à des trucs, mon homme.

