Derek Carr réagit au chat de Tom Brady-Mark Davis

Derek Carr a réagi au chat Tom Brady-Mark Davis qui a eu lieu à Las Vegas le week-end dernier.

Samedi dernier, Brady et Davis ont été aperçus en train de discuter à l’UFC 246: McGregor vs Cerrone.

Bien que le fond de leur conversation ne soit évidemment connu que des deux hommes impliqués, cela n’a pas empêché tout le monde de spéculer à ce sujet.

Ce n’est un secret pour personne que l’entraîneur-chef des Raiders, Jon Gruden, n’est pas un grand fan de Carr. Dans le même esprit, il est clair que la franchise veut faire sensation dès sa première année à Las Vegas. Et bien sûr, tout le monde sait que Brady deviendra un agent libre sans restriction pendant cette intersaison.

Toutes ces choses mélangées ont laissé beaucoup se demander si Davis et Brady discutaient peut-être d’une éventuelle équipe.

S’adressant à l’initié ESPN NFL Paul Gutierrez cette semaine, Carr a tenté de minimiser la rencontre Davis-Brady.

Derek Carr aborde les rumeurs de Raiders QB, le chat du propriétaire avec Tom Brady; prévoit de prendre un «premier cliché» à Vegas. https://t.co/mhfExzzGrB

– Tyler Sullivan (@TylerSully) 23 janvier 2020

“Je veux dire, il y avait beaucoup de quarts à ce combat”, a-t-il dit.

«Et il y avait beaucoup de joueurs de football à ce combat qui sont des agents libres. Et c’est comme à chaque fois avec mon métier, c’est toujours une histoire.

“Peu importe ce que. Et connaissant certaines personnes qui étaient là, je sais même ce qu’était la conversation [between Davis and Brady], et c’est comme, ‘Allez, mec, quand ça va se terminer?’ “

Carr était également un peu agité par le fait que Brady, et non l’amélioration de l’équipe cette saison, a dominé la conversation au cours des derniers jours.

“Toutes ces choses qui [you’d think] tout le monde dirait: “Oui, nous allons dans le bon sens”, a-t-il poursuivi.

“Tout va mieux, et nous savons où nous devons ajouter des choses et où nous devons [need] aider. “On pourrait penser que ce serait l’histoire. Mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Et je comprends cela maintenant. “

La réalité est que, malgré les perspectives de Carr, les questions concernant son avenir avec les Raiders existent pour une raison.

En plus des problèmes susmentionnés avec Gruden, l’équipe pourrait également créer 16,5 millions de dollars supplémentaires en espace de plafond supplémentaire en le réduisant.

Évidemment, ils auraient d’abord besoin d’un remplacement, mais s’ils en trouvaient un, les Raiders pourraient grandement bénéficier de se débarrasser de Carr.

“C’est juste drôle”, a poursuivi Carr.

“Mais j’y suis habitué maintenant. Mais je vais le dire de cette façon: j’ai hâte de prendre le premier snap dans ce stade, et j’ai hâte de prendre chaque snap à partir de maintenant, jusqu’à ce que j’aie fini. “

Brady devient officiellement agent libre en mars. À ce stade, il sera intéressant de voir ce que les Raiders font en ce qui concerne Carr et lui.

En relation: Jimmy Garoppolo a un message pour Patrick Mahomes