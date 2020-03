Dernier impact sur les événements sportifs avec les rencontres de Chelsea, Manchester United et Rangers à huis clos

L’affrontement de la Ligue des champions de Chelsea au Bayern Munich et le match de Manchester United au LASK se dérouleront tous deux à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les Bleus se rendront en Allemagne mercredi prochain pour le match retour de leur dernier match de 16 avec les champions allemands, tandis que les Red Devils seront en Autriche ce jeudi pour le match aller de leur dernier affrontement en Ligue Europa.

Les matchs se jouent à huis clos dans le monde entier – y compris la Juventus contre l’Inter dimanche

Pendant ce temps, les Rangers joueront également dans un stade vide cette semaine alors qu’ils se dirigent vers l’Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen en Ligue Europa.

L’UEFA a rejeté l’appel des Wolves pour que leur match à Olympiakos soit reporté, après avoir décidé que le match se déroulerait à huis clos malgré le fait que le club de Premier League ait vendu 1000 billets pour le voyage en Grèce.

COVID-19 a affecté des événements sportifs à travers le monde et, lundi, l’Italie est entrée en détention totale à l’échelle nationale, le pays enregistrant 9 172 cas et 463 décès.

Les matches de Liga se joueront à huis clos pendant les deux prochaines semaines après que le nombre de cas en Espagne a dépassé les 1000 mardi matin.

“Selon les informations du Conseil supérieur des sports (CSD), les matchs de LaLiga Santander se joueront à huis clos, à partir d’aujourd’hui [March 10] et pendant au moins les deux prochaines semaines », a lu un communiqué.

«La Liga continuera d’être en contact permanent avec le ministère de la Santé et le CSD pour suivre ses recommandations et / ou décisions, en donnant la priorité à la santé des supporters, des joueurs, des employés de club, des journalistes, etc., en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Les matches de Premier League se poursuivent comme prévu

“Pendant des semaines, la Liga a travaillé sur des plans alternatifs en coordination avec l’UEFA au cas où les autorités sanitaires décideraient de suspendre un match, créant un plan pour jouer ces matches.”

Le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Anschober, a déclaré mardi que tous les événements en plein air avec plus de 500 personnes ne seraient autorisés qu’à la mi-avril.

Divers matchs de Ligue des Champions – dont le PSG contre le Borussia Dortmund et Barcelone contre Napoli – sont confirmés pour se dérouler à huis clos.

Le propriétaire d’Olympiakos, Evangelos Marinakis, qui est également le propriétaire majoritaire de Nottingham Forest, a annoncé mardi qu’il avait contracté le virus.

Dans une déclaration sur le site Web des médias sociaux Instagram, Marinakis a écrit: «Le virus récent m’a« visité »et je me suis senti obligé de le faire savoir au public.

«Je me sens bien en prenant toutes les mesures nécessaires et en suivant les instructions du médecin. Je conseille vivement à tous mes concitoyens de faire de même. Je souhaite à tous un prompt rétablissement. »

Il est entendu que Marinakis était au match de Forest contre Millwall vendredi dernier et a rencontré des joueurs et du personnel avant le match, alors qu’il a également pris des photos avec des fans au City Ground.

Les organismes sportifs ont rencontré lundi les ministres du gouvernement au Royaume-Uni lors d’une réunion présidée par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) pour discuter des plans d’urgence concernant Covid-19.

Il a été question de jouer à huis clos en Premier League et en EFL, mais Gary Neville, le copropriétaire de Sky Bet League Two, Salford, a rejoint ceux qui le rejetaient comme alternative.

“Je ne soutiens PAS les matchs joués à huis clos”, a déclaré l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United Neville sur Twitter.

“S’il est nécessaire de fermer les stades, les associations doivent trouver un moyen de retarder la saison et de jouer aux matchs quand cela est sûr pour protéger les revenus des clubs qui ont besoin de ces revenus pour survivre.”

Le match de Super League entre les Catalans Dragons et Leeds, qui se jouera samedi à Perpignan, se déroulera désormais à huis clos.

Le match France / Irlande des Six Nations a été reporté lundi. L’Irlande devait jouer le match à Paris samedi, mais il ne se déroulera plus sur les conseils du gouvernement français.

Dans l’état actuel des choses, le match Pays de Galles contre Écosse est le seul match du dernier tour des Six Nations qui devrait se dérouler comme prévu initialement, après le match Italie / Angleterre à Rome a été reporté la semaine dernière.

Définition du coronavirus par l’Organisation mondiale de la santé

Les coronavirus (CoV) sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Un nouveau coronavirus (nCoV) est une nouvelle souche qui n’a pas été identifiée auparavant chez l’homme.

Les coronavirus sont zoonotiques, ce qui signifie qu’ils sont transmis entre les animaux et les humains. Des enquêtes détaillées ont révélé que le SARS-CoV était transmis des civettes aux humains et le MERS-CoV des dromadaires aux humains. Plusieurs coronavirus connus circulent chez des animaux qui n’ont pas encore infecté l’homme.

Les signes d’infection courants comprennent les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

Les recommandations standard pour prévenir la propagation des infections comprennent le lavage régulier des mains, la couverture de la bouche et du nez lors de la toux et des éternuements, la cuisson minutieuse de la viande et des œufs. Évitez tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que toux et éternuements.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a annoncé dimanche soir que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits dans le pays, ce qui signifie que les matches de Ligue 1 doivent se jouer à huis clos ou devant pas plus de 1000 spectateurs.

Toutes les actions sportives nationales ont été suspendues en Italie après que le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé lors d’une conférence de presse que tout le pays serait en lock-out à partir de mardi matin.

Le comité national olympique du pays (CONI) a initialement fait cette annonce lundi, mais la juridiction du CONI ne couvre pas les clubs italiens ou les équipes nationales impliquées dans des compétitions internationales, telles que la Ligue des champions de football.

D’autres événements sportifs à l’étranger continuent d’être affectés par l’épidémie et les organisateurs du BNP Paribas Open à Indian Wells ont annoncé que l’événement n’aurait pas lieu.

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Kim Clijsters faisaient partie des joueurs qui devaient participer au tournoi qui devait commencer lundi en Californie.

Indian Wells est le premier événement obligatoire Premier de la saison WTA et est un événement Masters 1000 sur la tournée des hommes.

Les cas mondiaux de COVID-19 ont franchi la barre des 100 000

World Snooker a confirmé que la présence dans l’arène de l’Open de Gibraltar serait limitée à 100 personnes par mesure de précaution.

Les organisateurs des compétitions de la Coupe des champions européens et de la Challenge Cup de l’Union de rugby, EPCR, affirment que les matches de quart de finale prévus pour le week-end du 3 au 5 avril devraient continuer.

Le Lancashire County Cricket Club a annoncé que les voyages de pré-saison à Dubaï et Potchefstroom en Afrique du Sud ont été annulés sur l’avis des autorités sanitaires compétentes. Le club a déclaré qu’il finalisait des plans alternatifs sur son territoire.

La Fédération internationale de judo, quant à elle, a annulé toutes les épreuves de qualification olympique inscrites au calendrier jusqu’au 30 avril.

De plus, le Grand Prix de Chine de Formule 1 a été reporté de sa date originale du 19 avril, tandis que le GP de Bahreïn le 20 mars aura lieu en l’absence de fans.

