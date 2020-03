DERNIÈRE MINUTE | Les footballeurs de Barcelone annoncent qu’ils vont réduire leur salaire de 70%

On disait depuis plusieurs jours que quelque chose comme ça allait se passer et Leo Messi, via son compte Instagram, vient d’annoncer la rumeur qui se propageait à plusieurs voix. Les footballeurs de Barcelone ont accepté de baisser leur salaire de 70% et à part cela, ils feront des contributions de leur poche pour que les employés du club puissent récupérer l’intégralité de leur salaire et ne pas avoir de problèmes financiers.

Il y a quelques minutes à peine, le capitaine a publié la lettre des footballeurs aux fans, commentant les mesures qu’ils ont appliquées pour aider l’institution et envoyant un salut et un soutien à toutes les personnes qui passent un mauvais moment. Acte suivant, tous ses coéquipiers ont posté la même lettre sur leurs réseaux sociaux, commentant les mesures.

Quelque chose qui attire l’attention de la déclaration est la fléchette que les joueurs lancent sur les personnages de la direction du club: “Cela ne cesse de nous surprendre que de l’intérieur du club, il y avait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et ont essayé de faire pression pour faire quelque chose que nous nous avons toujours su ce que nous ferions. ” De toute évidence, les footballeurs avaient pris cette décision il y a plusieurs jours et les rumeurs et les pressions internes du club étaient complètement inutiles, ne faisant qu’ajouter à l’inconfort et ne pas aider du tout.

Un excellent geste de la part des footballeurs de Culé qui, en plus de démissionner pour soutenir l’institution, feront des dons aux employés qui ne les frapperaient pas plus durement s’ils ne percevaient pas leur salaire. Une fois de plus, les footballeurs utilisent leur silhouette et leur renommée pour aider la communauté, donnant ainsi un excellent exemple au monde.