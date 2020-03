DERNIÈRES NOUVELLES DE CHIVAS | Quand il joue contre Atlas; Beltran flatta; ‘JJ’ a expliqué la controverse du baiser

Pour la 9e journée du tournoi Clausura 2020, de Liga MX, Chivas continuera de vivre Tapatío classique puis visitez l’Atlas dans le Stade de Jalisco ce samedi 9 mars, arrivant avec bonne humeur comme il ajoute deux victoires consécutives, après avoir battu Tijuana et León, même avec l’absence de Uriel Antuna dans ce dernier affrontement en raison de sa sanction disciplinaire.

Voici les principales nouvelles du troupeau sacré:

Quand est le Classic Tapatío?

Ce samedi 9 mars, à 21 h 06, le plus ancien millésime de football mexicain sera vécu dans le Colosse de la Route de l’Indépendance, avec un Guadalajara plus calme après avoir ajouté six points consécutifs et revenir à des postes à Liguilla, Et bien, il est remonté à la huitième place avec douze points, quelque chose de totalement contraire à la réalité de son rival, il aura aussi son équipe après Antuna et Cristian Calderón purger leur peine dans le U20.

Depuis l’arrivée de Rafael Puente Jr. A la direction technique des Rojinegros, l’équipe n’a pas pu connaître la victoire depuis un mois, accumulant quatre défaites d’affilée, la dernière 1-0 contre Santos Laguna, qui les place en bas du tableau des pourcentages et avant-dernière place du tableau général avec six unités.

Pour Toño, la rivalité la plus importante est contre Atlas



Bien que le duel le plus important au Mexique pour la plupart soit le Classique nationale devant l’Amérique, le gardien Antonio Rodriguez Il a dit que la rivalité contre les Renards est la plus importante pour le club rojiblanco car ils ont été enseignés depuis la carrière.

«La plus grande rivalité que vous ayez dans ce club (c’est contre Atlas), au moins ceux d’entre nous des Forces de base, parce que nous savons des enfants que c’est le jeu où il y a plus de saveur, où il y a plus épicé, c’est certainement un jeu spécial , est le classique de la ville et nous savons ce que cela signifie que nous sommes de Guadalajara. Nous savons que ce sont des partis différents, et bien sûr, nous voulons gagner, nous tous qui sommes Tapatios savons ce que cela signifie », a-t-il expliqué.

Macías a expliqué son baiser controversé au bouclier

Un élément qui est resté dans l’œil de l’ouragan ce week-end a été l’attaquant José Juan Macías, car après avoir marqué le Panzas vert, son exclub, il a embrassé le bouclier de Guadalajara, un acte qu’il a également fait avec les émeraudes, car après avoir marqué les tapatíos, il a embrassé le bouclier des félins, donc par cette action, il a été très critiqué dans les réseaux sociaux l’appelant «mercenaire».

L’équipe nationale mexicaine a eu l’occasion d’expliquer ce qui s’est passé et a avoué que les boucliers des deux équipes sont les seuls à s’embrasser car l’un est l’équipe de leurs amours (Chivas) et l’autre doit un grand respect et merci d’avoir permis évoluer en tant que joueur et revenir au bercail pour porter la veste «9», a également donné son point de vue sur le Classic Tapatío.

«On a dit qu’il était un mercenaire et un« X », mais c’était plus pour les remerciements que j’ai, un grand amour pour le Lion et que grâce à eux je suis retourné au club de mes amours pour manifester et avec le numéro 9. Les bisous J’ai donné, je pense que je ne les donnerai à aucune chemise, pour l’amour de Chivas et pour le respect de Léon pour l’opportunité qu’il m’a donnée. C’est une fierté et une motivation pour moi de parler de cette façon, cela signifie que j’ai bien fait le travail sur et en dehors du terrain, me tuant pour le bouclier et très professionnel », a-t-il déclaré dans le Dernier mot de FOX Sports.

«La Classique se vit avec plus de passion dans les Forces de base que dans l’équipe plus âgée. Dans la première division, de nombreux joueurs ne sont pas des forces de base et ne savent pas ce que c’est que de ressentir les couleurs. Dans les inférieurs, vous vous êtes tué, vous avez vu vos rivaux comme des ennemis », a-t-il ajouté.

Beltran flatté par les paroles de Luis Garcia

Ce mercredi, le milieu de terrain rojiblanco a remercié les compliments de l’ancien footballeur Luis Garcia, qui dans sa colonne de Journal d’enregistrement, il a pris la liberté de parler de sa contribution au Champion pour indiquer qu’elle a suscité des joies, est devenue un leader et cherche toujours à aller de l’avant contrairement aux autres.

«Il est merveilleux qu’au milieu de tant de bruit généré par Guadalajara, des intrus comme vous surgissent. Pendant la pré-saison et le début de la saison, les noms allaient et venaient, les noms de famille étaient criés sans la moindre rougeur et peu, très peu parlaient de vous. Nous sommes en présence d’un footballeur rond qui a suscité de grandes joies, que vous avez volé le rôle de leader, étant la chose précieuse que vous avez faite dans des moments amers et difficiles. Vous n’êtes pas une des entités qui montent confortablement dans le train, vous êtes le type qui tire le train, et c’est très plausible et, d’autre part, pas très fréquent », peut-on lire dans« The Doctor’s Office ».

Après la reconnaissance de l’ancienne Coupe du monde, El Nené l’a remercié et lui a avoué sur les réseaux sociaux: “Docteur, vous n’avez aucune idée de ce que vos mots signifient pour moi. Mon chemin ne fait que commencer, mais je veux au moins réaliser la moitié de ce que votre grande carrière a été “, Et en même temps, l’analyste de télévision Azteca a répondu à nouveau:” Merci pour vos mots, et merci pour vos bonnes manières de jouer le ballon. Vous serez sûrement beaucoup mieux que moi. Fort câlin. “

Le docteur @GarciaPosti n’a aucune idée de ce que ses mots signifient pour moi.

Mon chemin ne fait que commencer, mais je veux réaliser au moins la moitié de sa grande carrière. https://t.co/5HoSbEiXj6

– Fernando Beltran (@FerbBeltran) 3 mars 2020

«Chicharito» ne prendra pas sa retraite à Chivas

Le rêve de plusieurs frères Chiva est de voir le retour de Javier Hernández dans l’institution qui l’a vu naître et il y a quelques jours Angelica Fuentes Il a mentionné que l’attaquant prendrait sa retraite dans l’équipe, cependant, ce dernier est déjà sorti pour donner sa version assurant qu’il n’a jamais promis cela.

«Je n’ai jamais promis de prendre ma retraite à Chivas. Je n’ai jamais dit que je reviendrais. Je ne ferme jamais la porte maintenant que je suis dans le LA Galaxy», A-t-il avoué.