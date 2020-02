Dernières nouvelles de Monterrey | Possibilités de liguilla, match vs Toluca, demi-finales de Copa MX

La Ligue MX entre dans le milieu de la compétition et Monterrey ne connaît toujours pas la victoire dans ce tournoi. Les Rayados finissent de lécher les blessures de la première défaite contre l’Amérique dans leur nouveau stade et affrontent désormais les Toluca ce vendredi soir, espérant toujours atteindre la ligue, malgré avoir 3 points sur 21 possibles.

Ne manquez pas toutes les nouvelles de l’actuel champion de la ligue mexicaine avec la date 8 de la Clausura 2020 à la porte, Mohamed au fil et avec les demi-finales de la Coupe furtivement à l’avenir.

Match suivant vs Toluca

L’engagement de cette semaine envers les Rayados sera contre Toluca à Nemesio Ten; cependant, ce ne sera pas à l’heure habituelle pour les Mexicains, car D’un commun accord, le match a été placé le vendredi 28 février à 19 h..

La raison en est que les deux équipes joueront les demi-finales de la MX Cup Au cours de la semaine et entre les managers, ils ont convenu de déplacer la date de la réunion dans le but d’arriver avec un peu plus de repos pour le tournoi cupbearer.

Où le voir?

Quand?Vendredi 28 févrierÀ quelle heure commence-t-il?19h00 (heure CDMX)O??Stade Nemesio Díez. Toluca de Lerdo, Mexique.Chaîne de télévisionTUDN (Mexique), TUDN USA, ESPN Deportes (USA)

Entrez ce lien pour savoir sur quelle chaîne le jeu sera télévisé dans votre pays.Streming en lignehttps://www.tudn.mx

Alignement possible

Monterrey

3-4-3 Marcelo Barovero;

César Montes, Nico Sánchez, José Basanta;

Stefan Medina, Charly Rodríguez, Celso Ortíz, Miguel Layún;

Dorlan Pabón, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo

Possibilités de liguilla?

Les Rayados ont commencé désastreusement la Clausura 2020, car ils n’ont atteint 3 points sur 21 possibles, réalisé grâce à trois nuls en 7 matchs. L’équipe turque ne connaît pas la victoire en championnat en 2020 et les alarmes sont à tout ce qu’ils donnent; Cependant, il y a encore de l’espoir de se qualifier pour la grande fête de football mexicaine.

Contre l’Amérique, trois points vitaux se sont échappés pour chercher la concurrence, car dans le panorama il reste 30 points à jouer, grâce aux 10 matchs restants qui débuteront ce vendredi.

Si nous nous en tenons à la figure magique dont toute équipe mexicaine a besoin pour se qualifier, Monterrey a encore des chances. Vous devez ajouter un total de 26 points à la ligue “sécurisée” ce semestre; c’est-à-dire que vous avez besoin de 23 points de plus que les 30 disponibles. 76% des points pour entrer dans la grande fête.

Mohamed doit gagner oui ou oui 7 matchs, alors vous pouvez égaliser les trois matchs restants ou gagner 8 matchs, ce qui les mettrait automatiquement dans la zone de liguillia et, incidemment, les emballerait pour la grande fête.

Ceci est le reste du calendrier pour les Rayados, alors sortez la calculatrice et voyez si elle parvient toujours à se classer selon vos prévisions:

Jour 8 À TolucaTour 9 contre San Luis10e jourÀ ChivasTour 11 contre Santos LagunaJour 12Dans Atlas13e journée contre Tijuana14e jourChez les tigresTour 15 contre Monterrey16e jourÀ PueblaTour 17 contre Pachuca

Turc Mohamed: 16 ans d’entraîneur

Antonio Mohamed a eu 16 ans comme entraîneur de football mexicain ce 26 février et il l’a fait dans un mauvais état; Cependant, dans son histoire, il possède déjà 3 titres de champion, un chiffre enviable pour la plupart des entraîneurs de la MX League.

Mohamed a fait ses débuts sur le circuit supérieur le 26 février 2004, menant à Monarcas Morelia. Ce jour-là, il a affronté Puebla le 7 de la Clausura.

La première équipe dirigée par Antonio Mohamed en Liga MX était Morelia dans la Clausura 2004 avec un bilan de 13 matchs, six victoires, deux nuls et cinq défaites pic.twitter.com/Rj0Bu8zaPA

– Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) 7 janvier 2018

De plus, dans une interview offerte à Midi-Times, il a déclaré que son rêve était de diriger l’Amérique, mais finalement Rayados est celui qui lui a pris le cœur.

– Avez-vous dû faire face à un obstacle pour diriger en première division? – “Non! C’est Luis García qui m’a donné cette opportunité et je serai toujours reconnaissant, il m’a appelé au téléphone et nous nous sommes rencontrés au Mexique et il m’a immédiatement embauché. »

– Quelle équipe rêviez-vous de diriger? – «Quand je suis arrivé au Mexique, je rêvais d’Amérique, de jouer avec l’Amérique; mais je suis tombé amoureux de Monterrey »

Stade BBVA sans eau chaude

Selon la chronique de The Sniper, dans le journal Record, l’Amérique s’est plainte aux Rayados parce que ils n’avaient pas d’eau chaude dans le vestiaire, quelque chose de jamais vu depuis l’inauguration du Steel Giant en 2016.

Le club a travaillé rapidement pour corriger cette situation et le problème n’est pas arrivé aux adultes, mais il est clair que ce semestre n’a pas été le meilleur non plus pour son stade spectaculaire.

Déclaration décourageante de Layún

“Je quitte les matchs frustrés parce que je dis ce que nous devons faire d’autre pour gagner”

C’est la phrase que Miguel Layún a prononcée lors d’une conférence de presse lorsqu’il a été interrogé sur les mauvais moments de Rayados dans le tournoi, ce qui ne convenait pas le mieux aux fans de Regiomontan.

Il a ajouté: “Je ne vois pas clairement ce que l’équipe doit faire, nous arrivons et donnons un coup de pied au but, je ne sais pas combien de fois contre cinq ou quatre de l’équipe rivale”

Sans aucun doute, cela a inquiété une grande partie du public qui ne trouve pas non plus de réponse à la triste campagne de Monterrey jusqu’à présent. Si les joueurs ne savent pas, qu’attendre du fan?

Demi-finales de la Coupe MX

Malgré le mauvais tournoi de la Ligue, Monterrey a atteint les demi-finales de la MX Cup après avoir laissé de côté son rival du nord, Santos Laguna, avec un score global de 1-0, défini dans le Steel Giant.

Maintenant, il affrontera une autre équipe du nord du pays, les Braves de Juarez, dans un match nul de deux matchs. Le match aller aura lieu ce mercredi 4 mars au stade Benito Juárez à 21h00. tandis que le retour aura lieu le mercredi 11 mars au BBVA Stadium, également à 21h00.

La finale sera définie entre le vainqueur de cette série et le vainqueur de l’autre clé, entre Toluca et Tijuana.

