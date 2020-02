Dernières nouvelles de Tigres | Quand jouez-vous contre Cruz Azul? Salcedo «éclaté»; El Tuca a signalé des erreurs

Lors de la 6e journée du tournoi Clausura 2020, de Liga MX, Tigres est tombé lors de sa visite à Santos Laguna par un score de 1-2 en raison d’un double de Eduardo Aguirre, tandis que pour le royal français André-Pierre Gignac Il était responsable de l’escompte, c’est pourquoi ils étaient situés en dixième position de la table générale avec sept unités, sans oublier que mercredi ils ont également commencé leur chemin dans le Ligue des champions de la CONCACAF être tracé 2-1 par FC Alliance dans la huitième finale d’Ida, malgré la connaissance de Juan Purata.

Voici les principales nouvelles concernant les étudiants universitaires:

Quand jouent-ils?

Ce samedi 22 février, réalisé par Ricardo Ferretti ils visitent Cruz Azul dans le Stade aztèque, dans un crash correspondant au Jour 7 du Tournoi Clausura 2020, vers 19h00

La Machine a commencé à carburer et dans son dernier duel de ligue, elle a plié 1-2 Chivas dans le Stade d’Akron avec tant de Uruguayens Jonathan Rodriguez et Adrián Aldrete, mis à part également dans les Concachampions Portmore United de la Jamaïque avec Cabecita et des cibles argentines Lucas Passerini, dans la huitième finale d’Ida, donc les choses ne seront pas simples, car la capitale est sixième au total avec dix unités.

Carlos Salcedo est à nouveau éclaté

Le défenseur est redevenu le centre de commentaires durs de la part des fans félins qui n’ont pas soutenu sa performance dans le duel contre Alianza, car il a commis une pénalité qui leur a coûté la cravate et a ensuite été signalée par sa note faible dans le deuxième score de la Salvadoriens

Pour cette raison, El Titan a été écrasé sur les réseaux sociaux pour être, une fois de plus, le coupable du cauchemar qu’ils ont vécu dans le Stade Cuscatlan, comme cela s’est produit dans le passé Amérique.

Nahuel Guzmán a déprécié le rival

S’il y a quelqu’un qui aime être l’œil de l’ouragan, c’est le gardien de but argentin du U, qui s’était à peine moqué de l’Alianza FC mardi, parce que Twitter, comme l’équipe d’Amérique centrale rêvait de marquer, qui a répondu avec des emoji de rire et une petite main levée.

Cependant, ce mercredi, il a fini par recevoir deux buts, avec lesquels les utilisateurs se moquaient de lui en mettant des «captures d’écran» du score final, en plus de l’insulter et de le disqualifier.

😱😱😱😱🤷🏽‍♂️

😄👍🏽

– Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) 19 février 2020

Ricardo Ferretti a demandé de ne pas dramatiser le passage des Tigres en Ligue

Après ce qui est arrivé à son équipe en Liga MX, l’entraîneur brésilien a admis qu’il n’était pas satisfait, cependant, ce lundi, il en a profité pour demander que cette déclaration ne soit pas dramatisée, car elle ne va pas dans l’intention que beaucoup soulignent.

«J’ai fait le commentaire que personne n’est satisfait de perdre, naturellement nous ne sommes pas satisfaits, mais nous ne pouvons pas non plus dramatiser les choses, car je pense que l’équipe ne joue pas mal. Nous avons perdu les trois visites et c’est celle qui me laisse tranquille, nous devons améliorer deux ou trois points que nous avions hier (avant Santos) pour avoir la possibilité d’obtenir un meilleur résultat », a expliqué El Tuca.

Jürgen Damm a de nouveau été blessé

Avant le duel Concachampions, Ferretti a annoncé qu’il ferait des victimes comme Hugo Ayala, Diego Reyesle chilien Eduardo Vargasle colombien Francisco Meza et Jorge Torres Nilo, en plus de l’attaquant rapide, bien que ce dernier soit déjà apparu sur le banc pour les matchs de Ligue, il est cependant retourné à l’hôpital après avoir été blessé au tendon d’Achille par son partenaire l’Équatorien. Enner Valencia, si peu à peu le carrière de UAG tecos Il commence à perdre la confiance de son technicien avec tant de blessures.

Jesús Dueñas a critiqué le niveau de compétitivité de la Liga MX

Le milieu de terrain a déclaré qu’il n’y a pas de club qui soit de loin supérieur au reste et qui domine la compétition clairement et avec force, mais il existe de nombreuses images qui peuvent aspirer au trophée.

“Ce n’est pas que ce soit l’équipe, mais la MX League est celle où il n’y a pas d’équipe qui, selon vous, vole avec tout le respect que je vous dois. Ce n’est pas comme les autres ligues où il n’y a que deux équipes qui se battent pour le titre, ici c’est très égal”, a déclaré El Pollo. .

Gignac, avec un échec incroyable devant le cadre de l’Alliance

À la 65e minute, le Français a trouvé un rebond à l’intérieur de la petite surface, le gardien sautait et c’était pour le pousser, mais il l’a frappé horriblement à la jambe gauche et l’a volé devant l’incrédulité de Valence et du Colombien Julian Quiñones, qui ont pris la tête avec étonnement.

El Tuca a déclaré que Tigres avait perdu à cause des erreurs des enfants

Après la défaite subie contre Alianza FC, le stratège brésilien a assuré que les échecs des enfants dans la zone basse étaient la cause de la chute, à part il a essayé de ne pas toucher à la question du match de la Vuelta en se concentrant sur la MX League.

«Imaginez si Alliance était bien placée. Je le résume: si vous ne faites pas de béton et ne faites pas d’erreurs aux enfants, le résultat est plus que normal. Il est prématuré de parler du match retour. Nous manquons de l’engagement de la Ligue et alors voyons. Toute personne assise ici dirait que cela peut être retracé, mais cela est résolu sur le terrain, pas avec le microphone », a-t-il déclaré.